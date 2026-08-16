Juanmita López de Jesús salió por la puerta ancha en su primera pelea profesional frente a su gente en el pueblo de Caguas al derrotar este sábado por decisión unánime a Edwin Cortés en el Coliseo Roger Mendoza.

Los jueces Gerardo Martínez, Idalia Parra y Carlos Colón vieron ganar a López de Jesús el combate estelar de una cartelera organizada por Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment con tarjetas idénticas de 60-52.

Con este resultado, el prospecto cagüeño mejoró su foja a 7-0, tres de ellas por la vía del nocaut, y recibió la medalla World Class Prospect de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), un reconocimiento especial creado por este organismo para premiar el talento de jóvenes boxeadores.

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“Sabíamos que iba a ser una pelea fuerte. Era un buen oponente y sabíamos lo que venía a hacer. Pensé que cuando cayó por primera vez no se iba a levantar, pero logró hacerlo. Por algo tiene el récord que tiene y no todo el mundo pelea con él”, dijo López de Jesús después del combate.

“Estoy contento con lo que hice. Esto me sirve de experiencia para cuando venga el próximo, que queremos que sea por el título juvenil de la Organización Mundial de Boxeo. Ya tenemos la medallita, así que ahora queremos ir por el título juvenil”, continuó.

Juanmita López de Jesús tras ser declarado ganador de la pelea contra Edwin Cortés en Caguas. ( Suministrada )

El hijo del excampeón mundial Juanma López venía de noquear en el primer asalto al español Alberto Motos en la cartelera preliminar de la velada que protagonizaron Xander Zayas y Jaron “Boots” Ennis el pasado 27 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

Esta noche no pudo conseguir otro triunfo por esa vía, a pesar de que dominó a Cortés durante los seis asaltos. Cortés, quien tiene ahora un récord de 6-2, demostró ser un rival difícil de fulminar, pese a que López de Jesús lo envió a la lona con una zurda apenas un minuto después de que sonara la campana en el primer round.

Cortés se levantó de inmediato y continuó tratando de intercambiar manos con el joven de 20 años, pero terminó el asalto con una cortadura en la ceja izquierda que lo incomodó durante el resto del pleito. El peleador nacido en Nueva Jersey volvió a caer en el tercer round con otra zurda de Juanmita que lo mandó a la esquina del cuadrilátero.

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“Siempre hay muchas cosas que mejorar. Para esta pelea, veníamos de un nocaut bien impresionante en el primer asalto. Ahora estuvimos en una gran guerra con Edwin Cortés que nos servirá de experiencia. Siempre hay espacio para mejorar. Solo llevo siete peleas. Ahora volveré al gimnasio para que vean que Juanmita es el mejor prospecto en Puerto Rico”, indicó el prospecto. que subió al ring acompañado por Christian “Cuco” López, escolta de los Criollos de Caguas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).