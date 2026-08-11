Juanmita López de Jesús reconoce que una derrota suya este sábado en el Coliseo Roger Mendoza sería para su rival, Edwin Cortés, como sacarse el boleto ganador de la lotería.

El prospecto, de 20 años, viene de noquear en el primer asalto al español Alberto Motos en la cartelera preliminar de la velada que protagonizaron Xander Zayas y Jaron “Boots” Ennis el pasado 27 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

Con poco más de un mes de descanso, López de Jesús volverá a ponerse los guantes para su primera pelea profesional en su pueblo de Caguas frente a un rival con poco que perder y mucho por ganar en una cartelera organizada por Miguel Cotto Promotions. Sin embargo, el joven peleador tiene claro que este es el camino que debe recorrer mientras continúa su ascenso en la división supermosca (115 libras).

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“Saber que todos estos peleadores vienen por nosotros no nos crea presión. Sabemos que ganarle a un prospecto es un boleto en la lotería para cualquiera, así que estamos claros de que todos vienen con la idea de conseguir esa gran victoria ante mí”, dijo López de Jesús a Primera Hora .

“Una victoria incluso les puede dar la oportunidad de firmar con la compañía con la que estoy, pero eso no nos crea presión. Nosotros estamos listos para demostrarle al público por qué Juanmita es uno de los mejores prospectos”, agregó.

Juanmita López de Jesús en un entrenamiento abierto a la prensa en un gimnasio en Caguas. ( Top Rank )

López de Jesús llega al pleito invicto en seis salidas, tres de ellas ganadas por la vía rápida. En cambio, Cortés, de 32 años y nacido en Nueva Jersey, tiene récord de 6-1, con un solo triunfo por nocaut. El también hijo del excampeón mundial Juanma López describió a su próximo oponente como un boxeador “fuerte” y “habilidoso”, con una vasta experiencia en aficionado que incluye combates contra el olímpico Jeyvier Cintrón.

“Le gusta usar sus habilidades y moverse. Sabemos que tiene su veteranía. Es un buen oponente para subir de nivel, pero todos tienen un plan hasta que suena la campana. Él puede tener un plan de boxeo, pero todo depende de cómo transcurran las cosas cuando nos trepemos al ring”, aseguró López de Jesús.

“Nosotros estamos listos para cualquier cosa que él traiga a la mesa. Vamos a contrarrestar todo. Algunos decían que yo era muy desesperado y que iban a utilizar eso en mi contra. Otros decían que me iban a meter presión porque yo no era fuerte. Y todos cayeron”, continuó.

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A diferencia del combate anterior, el cagüeño compartió que realizó su campamento en Caguas y tuvo la oportunidad de guantear con el prospecto zurdo Eliezer Cosme, quien es oriundo de Toa Alta y pelea en las 118 libras. Entiende que su preparación le permitirá ofrecerle a los fanáticos un espectáculo este sábado, aunque confesó que ya aprendió a manejar la presión de sentirse obligado a noquear a su rival, como le ocurrió en ocasiones anteriores.

“Queremos darle al público lo que quiere, que es una gran victoria, pero ya hemos aprendido a no meternos esa presión de tener que noquear o de aplastar bien feo al oponente. Simplemente, vamos a adaptarnos a lo que pase en el ring para salir con la victoria”, sostuvo el joven boricua.

Juanmita López de Jesús junto a su entrenador, Alex Caraballo, en un gimnasio en Caguas. ( Top Rank )

Edwin Cortés se canta listo

Cortés, por su parte, ve este pleito como una gran oportunidad para catapultar su carrera, consciente de la exposición que representa enfrentar a un prospecto de la talla de López de Jesús. Contó a este medio que, pese a nacer en Nueva York, se crió en Utuado, donde dio sus primeros pasos como boxeador. No obstante, este será su primer combate en Puerto Rico debido a que solo se ha presentado en Estados Unidos.

“Veo a un Juanmita que es un peleador y eso, pero yo lo que usaré es mi boxeo porque, por lo que he visto, Juanmita es un poco parao’. Depende de cómo salga, ese será el estilo que nosotros vamos a usar”, manifestó Cortés.

“Sé que el muchachito va a tener mucha presión porque estará en su casa, pero nosotros no tenemos presión alguna. Yo soy un veterano ya en esto y llevo un plan de trabajo que pensamos que nos permitirá fulminarlo”, abundó.

Los boletos para la velada promocionada por Miguel Cotto Promotions en asociación con Top Rank Boxing están a la venta en la página web de PR Ticket. Además de López de Jesús y Cortés, esa noche también estarán en acción Jordy Cardona, Karlo Rodríguez, Jan Luis Cumba, Ryan Enoch Rodríguez, William “Piru” Guzmán, Belisa López De Jesús, Willjay De La Paz, Yadiel Alomar y Jerryanis “La Yeya” Morales.