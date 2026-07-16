La campeona unificada de peso pluma Amanda Serrano volverá al cuadrilátero el 21 de agosto con la oportunidad de escribir otro capítulo histórico en su extraordinaria carrera cuando exponga sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente a la argentina Lucrecia Manzur, en el Pechanga Resort Casino de Temecula, California.

Serrano (49-4-1, 32 nocauts) buscará convertirse en la máxima noqueadora en la historia del boxeo femenino profesional. La puertorriqueña igualó el récord de 32 victorias por la vía rápida en mayo pasado, cuando detuvo a Cheyenne Hanson, empatando la marca que ostentaba la estadounidense Christy Martin. Un triunfo antes del límite sobre Manzur (14-4, 7 KO) la dejaría sola en la cima de ese departamento.

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🚨IT’S OFFICIAL🚨: Amanda Serrano defends her unified featherweight world titles against Argentina’s #2 WBO contender Lucrecia Manzur in the first-ever unified women’s world championship contested over 12 two-minute rounds.



With a victory, Serrano can break the all-time women’s… pic.twitter.com/8mWqQk1RFR — MVP - Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) July 16, 2026

Además de la defensa de sus coronas, la pelea marcará otro precedente para el boxeo femenino al convertirse en el primer combate por un campeonato mundial unificado disputado a 12 asaltos de dos minutos, bajo el mismo formato que Serrano ha impulsado para equiparar las condiciones competitivas de las mujeres.

“He dedicado mi carrera a crear oportunidades para el boxeo femenino y llevar nuestro deporte a los escenarios más grandes posibles”, expresó Serrano en un comunicado. “Cada vez que subo al ring peleo por Puerto Rico y el 21 de agosto tendré la oportunidad de hacer historia para mi isla, romper el récord histórico de nocauts en el boxeo femenino y defender mis títulos mundiales”.

La cartelera también establecerá un nuevo precedente al ser el primer evento de campeonato de boxeo transmitido en vivo a través de TikTok LIVE, una alianza entre Most Valuable Promotions (MVP) y la plataforma digital que permitirá que la función llegue gratuitamente a una audiencia global.

El programa incluirá además al olímpico estadounidense Jahmal Harvey frente al mexicano Hammet Keb, la invicta brasileña Jully Poca contra Cinderella Linnear, la prospecta Iyana “Roxy” Verduzco ante Miguelina Hernández, el medallista olímpico alemán Nelvie Tiafack contra el mexicano Salvador Zavala y la californiana Jocelyn Camarillo frente a la mexicana Ashley Félix.