Uno de los panoramas más complicados cuando este jueves arranque la segunda mitad de la temporada de las Grandes Ligas lo vivirá el campocorto Francisco Lindor y los Mets de Nueva York, que retoman la acción en el último puesto de la División Este de la Liga Nacional.

La novena metropolitana tiene marca de 40-57, a 16 juegos de los líderes de su división, los Braves de Atlanta (55-40). Nueva York igualó su peor registro de la temporada al quedar a 17 partidos por debajo de .500 por primera vez en 31 años.

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Los Mets abrirán la segunda parte del calendario tras el receso del Juego de Estrellas cuando enfrenten a los Phillies de Filadelfia (54-43), segundos en la división, en el único choque de la jornada del jueves.

Lindor apenas ha podido disputar 40 encuentros este año y batea .216 de promedio. El cagüeño estuvo fuera desde el 22 de abril hasta el 24 de junio tras sufrir una distensión de grado dos en la pantorrilla izquierda durante un corrido. Antes de la lesión bateaba .226.

Desde su regreso ha participado en 16 partidos, en los que acumula ocho carreras anotadas, tres cuadrangulares, siete impulsadas y promedio de .200.

Francisco Lindor ( Adam Hunger )

En la misma liga, Enrique “Kike” Hernández apenas ha podido disputar dos juegos con los Dodgers de Los Ángeles tras recuperarse de una operación para reparar el músculo extensor del codo izquierdo. Sin embargo, apenas dos días después de regresar volvió a sufrir una lesión, pero esta vez en el oblicuo. Su retorno esta programado para el 28 de julio.

No obstante, Hernández corre con la suerte de que los Dodgers continúan dominando la División Oeste con récord de 61-36. El conjunto angelino posee el segundo mejor promedio ofensivo colectivo de las Mayores con .262, solo superado por los Pirates de Pittsburgh (.263). Además, registra la tercera mejor efectividad con 3.55.

Otro boricua que podría reforzar pronto a los Dodgers es el cerrador Edwin “Sugar” Díaz, quien ya lanzó en un partido de rehabilitación en las ligas menores tras recuperarse de una cirugía en el codo derecho y se espera que pueda reincorporarse al equipo en cualquier momento luego de esta pausa.

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También en el Oeste de la Nacional, Heliot Ramos ha retomado el ritmo con los Giants de San Francisco, que ocupan el cuarto lugar de la división con foja de 41-55.

Heliot Ramos ( Jeff Chiu )

Luego de perderse cerca de mes y medio por una distensión en el cuádriceps derecho, el maunabeño suma 58 juegos esta temporada. Desde que regresó el 28 de junio ha visto acción en 14 encuentros. En ese periodo, ha conectado cuatro cuadrangulares, impulsado ocho carreras y bateado para .298.

En la Americana, sobresale Fernando Cruz

El relevista Fernando Cruz ha sido uno de los puertorriqueños más consistentes de la campaña.

El lanzador doradeño registra marca de 4-3 con efectividad de 2.25, un salvamento y 50 ponches en 40 entradas para unos Yankees de Nueva York que ocupan el segundo puesto del Este de la Liga Americana con récord de 54-42.

La novena del Bronx está a tres juegos de los Rays de Tampa Bay.

Fernando Cruz ( Frank Gunn )

En esa misma división, los Blue Jays de Toronto de José Berríos marchan últimos con foja de 45-51. El derecho no está activo tras someterse en mayo a una cirugía Tommy John.

De otro lado, en la División Central, Víctor Caratini continúa siendo una pieza importante para los Twins de Minnesota, terceros con marca de 48-49. El receptor coameño ha participado en 70 partidos y batea para .240, con 23 anotadas, siete cuadrangulares y 35 impulsadas.

Por su parte, los Tigers de Detroit juegan para 44-52 en el cuarto luga de su área, mientras esperan el regreso de Javier Báez, quien continúa recuperándose del esguince en el tobillo derecho que sufrió durante un deslizamiento el 28 de abril.

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Astros siguen en la pelea

En el Oeste de la Americana, los Astros de Houston, dirigidos por el puertorriqueño Josué “Joe” Espada, tienen marca de 47-51. Ocupan la tercera posición, a tres juegos de los líderes Rangers de Texas.

El receptor boricua de los Astros, Christian Vázquez, ha visto acción en 60 partidos y acumula 38 imparables, 18 anotadas, 22 remolcadas y cinco jonrones, con promedio de .220. Ha defendido la receptoría en 55 encuentros.

Houston perdió desde inicios de mayo al campocorto e intermedista Carlos Correa por una rotura del tendón del tobillo izquierdo. Fue operado tras disputar solo 32 choques.

Debajo de los Astros, aparecen los Athletics (41-55), donde milita Carlos Cortés, el boricua con mayor participación y producción ofensiva esta temporada. En 73 duelos batea para .279, con 20 carreras anotadas, 23 impulsadas y seis cuadrangulares.

Carlos Cortés ( Julio Cortez )

Su compañero y compatriota Darell Hernáiz fue bajado a Triple A en junio. En 47 partidos en las Grandes Ligas registró .237 con el madero.

Mientras tanto, otros puertorriqueños como Bryan Torres y Nelson Velázquez, con los Cardinals de San Luis, así como Edwin Arroyo con los Reds de Cincinnati, se han mantenido en los rósters de las Mayores. En cambio, Elmer Rodríguez-Cruz, con los Yankees, y Eduardo Rivera, con los Red Sox de Boston, han subido y bajado entre la ‘Gran Carpa’ y las menores.