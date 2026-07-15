La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) dio a conocer este miércoles el listado de los 24 jugadores que compondrán el Equipo Nacional, con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La selección, dirigida por el exgrandesligas Juan “Igor” González, se conformó en su mayoría con jugadores activos de la Liga de Béisbol Superior Doble A, de la FBPR.

El róster cuenta con 12 jugadores de posición y 12 lanzadores. La lista es encabezada por el infielder Yadiel Rivera, quien jugó seis temporadas en las Grandes Ligas. También, resalta el guardabosque Rubén Castro, dos veces Jugador Más Valioso y campeón bate de la Doble A, el estelar lanzador zurdo Luis Leroy Cruz y el juvenil Jorhan Laboy, quien ha registrado actuaciones sobresalientes con el Equipo Nacional Sub 23.

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Entre las nuevas caras del seleccionado, se destacan el Lanzador del Año 2026 de la Doble A, Anthony Borrero y los ganadores del premio Jugador Más Valioso, Edison Mora y José “Pocholo” Rivera. Mora se consagró campeón bate del torneo federativo en años consecutivos, 2025 y 2026.

Puerto Rico formará parte del grupo A, junto a República Dominicana, Cuba y Curazao. Mientras, el grupo B estará integrado por México, Panamá, Colombia y Nicaragua.

El primer encuentro de Puerto Rico está pautado para el viernes 31 de julio a las 7:00 p.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Como parte de la fase de grupos, el equipo boricua tendrá su segundo compromiso el sábado, 1 de agosto frente a Cuba a las 3:00 p.m., y cerrará esta etapa el domingo, 2 de agosto ante Curazao, también a las 3:00 p.m.

La segunda ronda está programada para celebrarse del 4 al 6 de agosto, mientras que la ronda de medallas se jugará el 7 de agosto.

Jugadores de posición

Kevin Santa

José “Pocholo” Rivera

Yadiel Rivera

Alexis Torres

Kevin Luciano

Kerby Camacho

Roberto “Bebo” Peña

Rubén Castro

Jan Hernández

Edison Mora

Anthony García

Jadiel Sánchez

Lanzadores

Luis Leroy Cruz- LHP

Jorhan Laboy- LHP

Noel Pinto- LHP

Miguel Ausúa- LHP

Sidney Duprey- LHP

Héctor Hernández- LHP

Rubén Ramírez- RHP

Joshua Torres- RHP

Miguel Mejía- RHP

Anthony Borrero- RHP

Jorge Benítez- LHP

Luis Cintrón- LHP