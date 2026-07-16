Filadelfia. La ampliación de los playoffs hace más difícil predecir si Tarik Skubal y otros fichajes destacados serán traspasados antes de la fecha límite de traspasos del 3 de agosto.

Veintitrés de los treinta equipos se encuentran a cuatro partidos de una plaza en los play-offs al inicio de la segunda mitad de la temporada, que comienza este jueves con los Phillies de Filadelfia —que están metidos en la lucha— recibiendo a los desastrosos Mets de Nueva York.

“Hay muchos equipos realmente buenos que estaban en la cuerda floja y que han conseguido clasificarse y, en cierto modo, lo han logrado”, afirmó Bryce Harper, primera base de los Phillies. “Cualquiera que tenga la oportunidad de clasificarse, puede pasar cualquier cosa, y eso es lo que hace que nuestro deporte sea tan fantástico”.

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Brewers reportedly acquiring RHP Lance McCullers Jr. from Astros, per MLB's @BrianMcTaggart. pic.twitter.com/bcmJmp9zCl — MLB (@MLB) July 15, 2026

Skubal, dos veces ganador del Premio Cy Young y que podrá convertirse en agente libre tras la Serie Mundial, es el activo más destacado con el que se podría negociar. Este zurdo de 29 años tiene un balance de 2-3 con una efectividad de 3.62 en seis partidos como titular con los Tigers de Detroit desde que se sometió a una operación el 6 de mayo para extirpar un cuerpo suelto de su codo de lanzar.

Regresó al montículo de las Grandes Ligas el 13 de junio, después de que el doctor Neal ElAttrache le operara con un NanoNeedle Scope 2.0, una versión miniaturizada y flexible del artroscopio tradicional.

Detroit tenía un balance de 22-38 a principios de junio —a 16 partidos de igualar a los Braves de 1914 (12-28) como el equipo con el peor balance por debajo de .500 que se recuperó para llegar a la postemporada—, según la Elias Sports Bureau. Desde entonces, los Tigers han logrado un balance de 22-14 y se encuentran a tres partidos y medio del último comodín de la Liga Americana, por lo que deben superar a seis equipos. Su rendimiento en los 16 partidos que quedan antes del cierre del mercado de fichajes determinará si optan por reforzar la plantilla o por desprenderse de jugadores.

Joe Ryan, de Minnesota, y Freddy Peralta, de los Mets, también podrían salir al mercado. Los Mets también podrían traspasar a los relevistas zurdos Brooks Raley y A.J. Minter a equipos con opciones de título, y San Francisco podría intentar deshacerse del segunda base Luis Arraez.

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Las únicas ventajas en la clasificación de las divisiones de béisbol de más de tres partidos las ostentan los Dodgers de Los Ángeles (11 1/2) y Milwaukee (cinco).

“Hay algunos equipos de nivel medio que podrían terminar la temporada con más fuerza, y otros que ahora mismo van en cabeza pero que podrían quedarse rezagados”, afirmó el entrenador de los Dodgers, Dave Roberts. “Es lo que querían los aficionados. Así, todos siguen en liza hasta septiembre, el mayor número posible de equipos”.

Solo siete de los 30 equipos se encuentran a más de cuatro partidos de una plaza de comodín: los Athletics (6 1/2), Cincinnati (ocho), Kansas City y los Angels de Los Ángeles (10 cada uno), los Giants (10 1/2), los Mets (12) y Colorado (13 1/2).

“Creo que siempre es bueno que haya más equipos implicados y que más aficiones sientan que aún hay algo por lo que luchar en las últimas jornadas de la temporada”, afirmó el lanzador de Toronto Dylan Cease, ganador del Juego de las Estrellas.

Los Phillies se recuperan tras el nombramiento de Mattingly

Filadelfia tenía un balance de 9-19 cuando Rob Thomson fue destituido el 28 de abril y sustituido por Don Mattingly. Desde entonces, los Phillies han logrado un balance de 44-24 y se encuentran a dos partidos del líder de la División Este de la Liga Nacional, Atlanta (55-40).

Harper cree que uno de los factores clave del cambio de rumbo fue la reincorporación de Zack Wheeler a la rotación el 25 de abril, tras la operación a la que se sometió el pasado agosto para tratar el síndrome del estrecho torácico. Wheeler tiene un balance de 10 victorias y 1 derrota, con una efectividad de 2.13.

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“En cuanto recuperamos a Wheels, creo que todos nos sentimos aliviados”, dijo Harper. “Eso ayudó mucho a que el resto de nuestros lanzadores titulares encontraran su sitio”.

Los Red Sox, el equipo con mejor racha de cara a la segunda mitad

Boston despidió a Alex Cora tras un inicio de temporada con un balance de 10-17, y los Red Sox acumulan un balance de 36-31 bajo la dirección de Chad Tracy, cerrando la primera mitad de la temporada con su primera gira fuera de casa con un balance de 9-0 desde 1977.

A pesar de su balance de 46-48, los Red Sox están a solo medio partido de la última plaza de comodín en una Liga Americana en la que solo cinco equipos tienen un balance positivo.

“En general, hemos mejorado mucho nuestro enfoque”, afirmó Tracy. “Estamos dejando pasar más lanzamientos. Estamos viendo más lanzamientos contra los lanzadores titulares. Estamos obligando a los titulares a llegar a cuentas altas desde el principio de los partidos. Estamos anotando carreras en las primeras cinco entradas del partido y permitiendo que nuestra rotación de lanzadores titulares lance con ventaja en el marcador”.

Si los Red Sox pasan apuros en las próximas semanas, el cerrador Aroldis Chapman y el lanzador titular Sonny Gray podrían ser traspasados.

Se disputan las exenciones de la primera ronda

Tres de los cuatro equipos que se saltaron la primera ronda el año pasado pasaron a la Serie de Campeonato de Liga: Milwaukee, Filadelfia, Seattle y Toronto. De los equipos que superaron la Serie de Comodines, solo los Dodgers ganaron su Serie Divisional.

Contar con una jornada de descanso permite a los equipos reorganizar sus rotaciones y asegurarse de comenzar la Serie Divisional con sus mejores lanzadores titulares.

El lanzador de los Yankees, Cam Schlittler, recordó cómo Nueva York perdió el título de la División Este de la Liga Americana y la ventaja de no tener que disputar la primera ronda de los playoffs contra Toronto debido a un desempate el año pasado.

“Cada partido cuenta”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.