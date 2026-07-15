Puerto Rico mantiene el paso perfecto al vencer a Venezuela en la fase de grupos de las Finales de la Copa Mundial de Sóftbol
Las boricuas mejoraron su marca a 2-0 y regresarán al terreno de juego el jueves.
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Puerto Rico retuvo su invicto este miércoles en la fase de grupos de las Finales de la Copa Mundial de Sóftbol Femenino 2027 al superar 7-4 a Venezuela en el torneo que se celebra en Lima, Perú.
Con el triunfo, la novena puertorriqueña mejoró su récord a 2-0, mientras que Venezuela niveló su marca en 1-1. La competencia otorgará dos boletos a las Finales de la Copa Mundial, programada para abril del próximo año en Australia. Además, concederá un pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La gran figura del encuentro fue la estelar lanzadora Aleshia Ocasio, quien trabajó la ruta completa para apuntarse la victoria. Ponchó a cuatro bateadoras, permitió siete imparables y otorgó cuatro boletos. Además, bateó de 3-1 con tres carreras impulsadas.
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Alanah Joy también brilló a la ofensiva al terminar de 2-1 y anotar tres de las siete carreras de Puerto Rico.
🇵🇷 Puerto Rico take the win against Venezuela to improve to 2-0!#SoftballWorldCupW pic.twitter.com/BSlGt8AFmX— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) July 15, 2026
La venezolana Loreley Francia cargó con el revés, quien lanzó cinco entradas en las que permitió seis imparables, cuatro carreras y ponchó a una bateadora.
Aunque Ocasio conectó para una doble matanza, impulsó la primera carrera de Eliana Enríquez para abrir el marcador del choque.
Las boricuas ampliaron la ventaja 3-1, pero Venezuela respondió y empató el choque cuando Irene Rabasco desapareció la pelota del parque con un cuadrangular.
Sin embargo, Puerto Rico retomó el control en la parte baja de la quinta entrada gracias a un doble de Ocasio al jardín derecho que remolcó a Nia Carter para devolverle la ventaja, 4-3.
Puerto Rico volverá al terreno el jueves para enfrentarse a Filipinas en el primer partido de la jornada, desde la 1:00 p.m. (hora de Puerto Rico).