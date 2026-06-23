La lanzadora mexicana Yeraldine Carrión, de las Caribeñas de Salinas, escribió una nueva página en la historia de la Liga Premier de Sóftbol Femenino (LPSF) al establecer una nueva marca de ponches en una temporada.

Carrión alcanzó las 84 bateadoras retiradas por la vía del ponche durante la jornada sabatina en el parque Quintín Hernández de Sabana Grande, superando el récord anterior de 82 establecido por Nashally Rivera, con las Criollas de Caguas, durante la temporada 2024.

Apenas un día antes, protagonizó un memorable duelo de lanzadoras frente a Alexis Bermúdez, de las Valencianas de Juncos.

En aquel encuentro, Carrión cargó con la derrota pese a lanzar 10.2 entradas, permitir solo dos carreras limpias y registrar 19 ponches. Bermúdez respondió con una actuación igualmente dominante de 11 entradas, una carrera limpia permitida y 19 ponches para conducir a Juncos a una dramática victoria 3-2 en entradas extras.

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En 10 apariciones esta temporada, la mexicana presenta marca de 5-4 con una blanqueada. Además, ha permitido 39 imparables y 12 carreras limpias en 52 entradas de labor, con efectividad de 1.45 y WHIP de 0.94.

La lanzadora de las Caribeñas disputa su tercera campaña en Puerto Rico. Debutó en 2024 con las Mets de Guaynabo y desde 2025 forma parte de la franquicia de Salinas. También se ha destacado en la Liga Mexicana de Sóftbol, donde militó con las desaparecidas Charros de Jalisco.

La tabla

Luego de cuatro semanas de competencia, las Valencianas y las Prodigiosas de Sabana Grande comparten el liderato de la LPSF con récord de 11-4. Las Bravas de Cidra ocupan el tercer puesto con marca de 9-4.

Las Caribeñas y las Leonas de Ponce comparten el cuarto y último puesto clasificatorio con foja de 7-7. Las Grises de Humacao juegan para 5-11, mientras las Costaneras de Guánica, con marca de 0-13, quedaron eliminadas de la contienda.

La batalla por la corona entrará en su última semana de serie regular a partir del jueves.

La jornada abrirá con tres partidos. Cidra visitará a Salinas, Humacao jugará en Juncos y Ponce viajará a Guánica, todos desde las 7:00 p.m.

El viernes, Guánica enfrentará a Sabana Grande a las 6:30 p.m., mientras Cidra visitará a Humacao desde las 7:00 p.m.

La acción continuará el sábado con Ponce en Salinas a las 4:00 p.m., Sabana Grande en Juncos a las 5:00 p.m. y Cidra en Guánica a las 6:00 p.m.

La fase regular concluirá el domingo con Juncos en Ponce a las 3:00 p.m., Cidra en Sabana Grande a las 4:00 p.m. y Salinas en Guánica a las 5:00 p.m.