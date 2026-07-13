La dupla puertorriqueña de Allanis Navas y María González regresó a lo más alto del voleibol de playa continental al conquistar la medalla de oro de la séptima parada del Tour Norceca 2026, celebrada en la Playa Tabyana de Roatán, en Honduras.

Tras debutar en la temporada apenas en la parada anterior en Juan Dolio, donde finalizaron en el tercer lugar, las boricuas necesitaron solo su segundo torneo del año para reclamar su primer título del ciclo Norceca.

González y Navas dominaron con autoridad a las mexicanas Susana Torres y Abril Flores, imponiéndose por 2-0 (21-12, 21-18) en la final.

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El pase al campeonato llegó tras una semifinal donde las puertorriqueñas remontaron un set en contra para superar a las dominicanas Crismil Paniagua y Julibeth Payano por 2-1 (16-21, 21-11, 17-15).

Por su parte, Torres y Flores avanzaron al partido por el oro tras vencer a las estadounidenses Sarah Wood y Taylor Hagenah por 2-0 (21-15, 21-11).

El bronce quedó en manos de Paniagua y Payano, quienes superaron nuevamente a Wood y Hagenah por 2-0 (21-14, 21-15).