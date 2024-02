( The Associated Press )

El árbitro de la categoría A en el voleibol playero, el puertorriqueño Carlos ‘Lenny’ Rivera, ha levantado una denuncia en torno a una alegada injusticia que le hizo la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) que, como consecuencia, evitará que trabajé en los Juegos Olímpicos París 2024.

Rivera trabajó en la edición olímpica Río 2016. Fue nominado y luego recortado por la pandemia para trabajar en la edición Tokio 2020. París 2024 iba a ser su tercera nominación de parte de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

“Realmente no lo entiendo. Estoy tranquilo. La vida continua. Pero esta injusticia duele”, destaca Rivera.

PUBLICIDAD

El oficial detalló que la injusticia comenzó el 8 de diciembre del 2023, cuando la FPV le informó que estaba “sumariamente suspendido”. Para ese tiempo, Rivera supo de la FIVB no le iba a nominar hasta tanto se aclarara su situación con la FPV.

Agregó que solicitó el 16 de diciembre del 2023 una vista a la FPV para atender la suspensión, recibiendo contestación de parte de la FPV el 26 de diciembre acompañada con una respuesta federativa que le indicaba que era “prematuro” para una vista.

Al hablar con Primera Hora, Rivera hizo un paréntesis para decir que todo ese tiempo nunca supo de parte de la FPV la razón por la que fue suspendido.

Destacó además que no fue hasta el 16 de febrero, a dos meses de solicitar la vista, que fue llamado a la vista por la FPV. Acudió acompañado por la licenciada y pasada secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Parés. Por la FPV asistieron su presidente César Trabanco y su primer vicepresidente José Marxuach.

Reveló que la FPV le dijo en la vista que “no le estaban acusando de nada”, pero dijo que salió a relucir en la cita que la FPV le estaba señalando por viajar a pitar en eventos de la FIVB sin la firma de la FPV que le autorizaba a hacerlo, como sugiriéndole que el oficial estaba falsificando la firma de la FPV.

Este medio le cuestionó a Rivera si era cierto que estaba falsificado la firma, a lo que negó rotundamente.

PUBLICIDAD

“Claro que no. Completamente no. No se si fueron ellos, porque no tengo pruebas, pero de mi parte no fue”, dijo Rivera, destacando que las firmas que se adjuntan en el documento de nominación que envía la FIVB son electrónicas.

De regreso al proceso administrativo con la FPV, Rivera dijo que en la misma vista del 16 de febrero se le informó que sería reinstalado como árbitro. Pero señaló que la FPV tardó 10 días, hasta el 26 de febrero, para informarle a la FIVB sobre la reinstalación de su oficial. Y añadió que, para esa fecha del 26 de febrero, ya la FIVB había nominado a otro oficial para trabajar en París 2024 porque no pudo esperar más a la información de la FIVB.

“La FIVB iba a esperar hasta el 23 de febrero. La Federación tenían desde el 16 de febrero hasta el 23 de febrero para informar a la FIVB. Pero lo informó el 26 de febrero, lo que demuestra que hubo mala fe”, sugiere Rivera.

“No nos quisieron dar copia de lo que escribieron... alegando que era confidencial... por supuesta evidencia de la investigación en esa comunicación. Para suspenderme y desafiliarme se la enviaron a mucha gente, pero para reinstalarme es confidencial”, agregó.