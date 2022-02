El secretario general del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Carlos Beltrán, no afirmó a que debió haber renunciado a las Sanjuaneras, razón por la cual el Copur lo amonestó y le puso una advertencia.

El líder olímpico argumentó que no renunció a las Sanjuaneras porque tuvo esperanzas de se resolvería la situación de tranque del equipo y la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Beltrán dijo que así le explicó al Copur.

“Todo ocurrió muy rápido y siempre abrigué la esperanza de que se jugara. Pero luego no hubo chance para nada. Siempre me quedé con la esperanza. Ahí me equivoqué“, dijo a este medio.

Beltrán fue amonestado y apercibido el miércoles por su participación conflictiva con las mismas Sanjuaneras del Voleibol Superior que demandaron a la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) y al Copur, en donde él tiene el segundo puesto al mando.

Específicamente, el Copur amonestó a su funcionario porque éste no renunció a las Sanjuaneras en el momento en que el equipo radicó la demanda contra su propio Copur y la FPV. Al no hacerlo creó dudas en el Copur sobre su lealtad al olimpismo.

Además, el Copur apercibió a Beltrán de “medidas ulteriores” si incurría nuevamente en acción que pudiera poner en duda otra vez su lealtad hacia el organismo olímpico.

El Copur también le reconoció la trayectoria de servicio de Beltrán al deporte puertorriqueño, tanto como líder federativo como olímpico.

A insistencia de este diario, Beltrán no afirmó a que debió haber renunciado a las Sanjuaneras, como lo sugirió el Copur. Sí dijo que aprendió una lección.

“Uno aprende de situaciones. Si vuelve a suceder, trataré de resolverlo lo más rápido posible”, dijo.

Los delegados del Copur, en Asamblea Extraordinaria, votaron a favor de la amonestación. ( Xavier García )

Un comité de tres delegados del Copur dirigió una investigación por la participación de Beltrán con las Sanjuaneras y decidió que Beltrán no cometió violación al reglamento o constitución del Copur por su trabajo con las Sanjuaneras. Uno de los tres miembros, sin embargo, presentó una opinión disidente.

El comité descubrió que Beltrán no tuvo participación en la toma de decisiones de la demanda de San Juan, como tampoco de la decisión del equipo de no comparecer a la serie final 2021, acción que provocó la confiscación al equipo y la reacción del sexteto de presentar una demanda en los tribunales.

Beltrán trabajó como empleado a sueldo de las Sanjuaneras. Fungió como gerente y apoderado alterno.

La franquicia de San Juan mantiene en los tribunales una demanda contra el Copur y la FPV. La demanda fue sometida argumentado que la FPV actuó discriminatoriamente y fuera de reglamento al no permitirle a San Juan la sustitución por embarazo de una jugadora refuerzo. La negativa fue ratificada posteriormente por el Tribunal Apelativo y Arbitraje Salarial del Copur.

Beltrán se mantuvo como empleado de las Sanjuaneras durante los primeros meses de la demanda sometida en septiembre. En noviembre, Beltrán dijo a este medio que ya no trabajaba con las Sanjuaneras porque el contrato había finalizado.

Concluida la investigación y radicada la amonestación, Beltrán dijo a este medio que se mantendrá “colaborando” con las federaciones en su carácter personal y agregó que pudiese volver a trabajar a sueldo con un equipo porque el informe de la investigación no se lo prohíbe.

“La investigación dice que laboro con diferentes federaciones. Laboro de manera voluntaria. Ahí no dice que en ningún momento trabaje con nadie. Me imagino que digan que no sea parte de una junta directiva o de apoderado o coapoderado. Podría entender yo eso. Pero ahí no dice que no trabaje”, dijo.