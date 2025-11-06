La séptima edición de la Copa Buzzer Beater de voleibol escolar comenzó el miércoles con una jornada repleta de emociones, partidos cerrados de eliminación sencilla en la categoría senior.

La categoría junior también vio acción en el torneo que reúne a 371 equipos de todo Puerto Rico y se celebrará hasta el 23 de noviembre en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo.

En la categoría senior femenino, Fajardo Academy protagonizó uno de los encuentros más intensos del día al derrotar en tres parciales a Antilles Military Academy con marcadores de 23-25, 25-18 y 16-14. Con la victoria, Fajardo jugará este viernes ante Capitán Correa, número cinco en el ranking.

“Se ve que las instituciones se prepararon para estar en óptimas condiciones y hacer un buen papel en la Copa y eso nos llena de orgullo porque para nosotros es importante que las instituciones sigan apostando a lo que es su programa deportivo y vengan aquí en noviembre a recoger los frutos de un arduo trabajo desde agosto”, expresó a Primera Hora el presidente del Buzzer Beater, Bryan Eloy García.

Por su parte, Sagrada Familia avanzó 2-0 sobre Shadai Dorado (25-21 y 25-15), mientras que Christian Military School también ganó en sets corridos a St. Mónica (25-21 y 25-16).

Otras victorias del miércoles incluyeron a Santa Gema sobre Liceo de Ponce (25-19 y 25-21), y a San Rafael de Quebradillas, que superó en tres parciales a San Benito de Mayagüez (25-10, 21-25 y 15-9). San Rafael se medirá próximamente a Marista de Manatí.

El LCA de Guaynabo venció 2-0 a San Felipe (25-21 y 25-16), mientras Alepsi derrotó a Presby (25-17 y 25-19) y se enfrentará el domingo 16 de este mes a Bayamón Military Academy, que también salió por la puerta ancha al superar 2-1 a Baldwin School.

Piaget de Manatí (25-17 y 25-12) e Inmaculada de Manatí (25-19 y 25-21) ganaron sus respectivos encuentros ante Kingdom de Dorado y Caribbean School, respectivamente.

Asimismo, Masis de Añasco venció 2-0 a La Salle (25-20 y 25-15), y Academia María Reina dominó a UHS de Río Piedras (25-13 y 25-15).

“Estamos sumamente contentos con el inicio de la Copa. Superamos las expectativas en cuanto a lo que se esperaba de ese primer día”, comentó García.

Otros resultados incluyeron triunfos de Luis Muñoz Marín de Barranquitas sobre Saint John’s School (25-15 y 25-23), CIEM de Carolina ante Tasis de Dorado (25-8 y 25-14), y Radians School, que despachó a San Antonio de Humacao (28-26 y 25-20).

La Escuela de Deportes de San Juan también arrancó con éxito ante Froebel de Aguadilla (26-24 y 25-21), y Academia Cristo de los Milagros doblegó a Carib de Aguadilla (25-19 y 31-29). Cristo de los Milagros se enfrentará a Radians el domingo 16.

En otros choques, B You de Caguas venció a Conchita Cuevas de Gurabo (25-14 y 25-18), CPS derrotó a Emadrian de Bayamón (25-17 y 25-17), y Colegio Bautista de Caguas superó 2-1 a Arroyo High (26-25, 25-23 y 15-14).

B You se medirá al Colegio Adianez de Guaynabo, número en el escalafón y equipo que busca su three-peat en el torneo.

La jornada de este jueves continuó con triunfos de la de Miguel Méndez sobre Family Christian (25-14 y 29-27) y del Instituto de Desarrollo del Niño, que se impuso 2-0 a ESOTY de Yauco (25-18 y 25-19). Este último enfrentará a CPS el domingo 16.