La boricua Paulina Pérez será la quinta boricua en firmar para jugar en la Liga ProA de Francia y aspira en un “futuro cercano” a ser parte de la Selección Nacional adulta, dijo la atleta.

En Francia también jugará este año el acomodador nacional, Arturo Iglesias.

Pérez se une en la liga que inicia el 7 de octubre a las boricuas Dariana Hollingsworth, Solimar Cestero, Pilar Victoriá y la veterana Stephanie Enright.

Pérez y Hollingsworth serán compañeras de equipo en el club Terville.

“Tenía opciones en Finlandia y Suiza, pero me hablaron de Francia y sé que es una liga de alto nivel. Surgió la oportunidad con Terville. Me enteré que iba a jugar con Dariana y me encantó”, dijo. “Todo surge gracias a mi agente, a mis estadísticas del último año en la NCAA y a mi trasfondo con el programa de las selecciones juveniles de Puerto Rico”.

Pérez es una esquina de 6′0.Es graduada del Colegio San Benito de Mayagüez y jugó en la NCAA para tres instituciones, siendo la última la universidad Coastal Carolina en el 2022. Allí, en 113 parciales, atacó positivo 285 balones, además de hacer 241 defensas, 39 bloqueos y 474 recepciones positivas.

Jugó con la Selección Sub-18 de Puerto Rico en el 2018.

Mientras, el equipo de Terville jugará calendario de copas de Francia y de Europa, además del de su temporada doméstica.

Francia es una liga atractiva para las jugadoras boricuas porque sirve de trampolín hacia otras ligas europeas. En años recientes, Daly Santana y Natalia Valentín, por ejemplo, jugaron en Francia antes de saltar a Italia.

Paulina en el 2022, en su último año en la NCAA. ( Suministrada )

Pérez tiene el perfil de las jugadoras jóvenes en la Selección que vieron acción con éxito en la Copa Panamericana en Ponce la pasada semana. Se desarrolló en los colegios y clubes de Puerto Rico y de ahí pasó a la NCAA. Y ahora está dando el salto a Europa. Ese es el caso de las también atacantes nacionales Hollingsworth, Paola Santiago y Alondra Vázquez, quienes brillaron en la Copa Panamericana.

Tiene el perfil también de otras atacantes de estatura que están en la NCAA, como Valeria Vázquez y Sofía Victoriá.

Pérez piensa en la Selección adulta como una meta y aspira a ésta.

“Esa es la meta máxima. Con el favor de Dios, con estas experiencias que voy a adquirir a nivel profesional, espero que me consideren en un futuro bien cercano en el equipo. Casi todas ellas jugamos en las selecciones menores y jugamos en contra a nivel de clubes. Son jóvenes, entre 23 y 26 años, como yo”, dijo.