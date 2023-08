Ponce. La nueva Selección Nacional femenina de voleibol se ganó el respeto de muchos, incluyendo el de las veteranas jugadoras que guerrearon con ésta en la Copa Panamericana que cerró el domingo con Puerto Rico cargando con la medalla de plata del evento y su clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La líbero Shara Venegas, una de las veteranas jugadoras del equipo que estuvo guerreando con sus jóvenes compañeras en la Copa Panamericana, dijo al cierre del torneo que sale del mismo admirando al nuevo talento que hay en la plantilla.

Venegas, que fue parte de la única selección del voleibol de cancha de Puerto Rico que ha participado en unos Juegos Olímpicos, esto en Río 2016, también vio a sus compañeras desde fuera de la cancha porque estuvo un par de partidos inactiva como precaución física.

PUBLICIDAD

Y lo que vio tanto de adentro de la cancha, como desde las gradas, le alegra mucho.

“Fue espectacular. A pesar de las adversidades salimos a flote. Es un equipo contendor que cuando una jugadora no luce, aparece la otra. Nos llevamos muy bien. A la verdad que cuando tienes un equipo que tiene la vibra en alto, y está todo unido, estas cosas pasan”, dijo Venegas. “Me da muchas esperanzas y ganas de seguir dándolo todo. Es un equipo que, independientemente del equipo que esté al frente, que si es campeón, un Top 10, va a ir a darlo todo. Cuando tienes esa mentalidad con juventud, todo se complementa”.

“Es un equipo atrevido, y me encanta porque todas esas energías se me pegan”, afirmó Venegas.

La Selección conquistó la medalla de plata en Ponce luego de quedarse corta de completar una remontada ante Argentina que metió al público en el juego. También conquistó su primera victoria en 11 años ante el equipo de República Dominicana, que es el noveno clasificado del mundo. Esa victoria ante Dominicana en la fase semifinal del torneo el sábado fue el momento cumbre de la Copa Panamericana para la Selección, no solamente por la victoria, sino por el juego de alto nivel que las jugadoras demostraron.

La energía y carácter de este equipo viene de jugadoras nuevas, algunas recién egresadas de universidad como las atacantes Paola Santiago y Alondra Vázquez, Karla Santos y Dariana Hollingsworth, y otras un poco mayores como la acomodadora Wilmarie Rivera, la central Paola Rojas, quienes ya han tenido experiencia con la Selección.

PUBLICIDAD

El equipo estuvo también activo recientemente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el torneo Final Four de Norceca en Juana Díaz y ahora en la Copa Panamericana en Ponce. Llegaron a las finales en los tres eventos y ganaron el Final Four, que no fue de alta calidad competitiva pero las clasificó al Challenger Cup, donde buscarán posteriormente una clasificación a la Liga de Naciones del 2024. Sumando todos esos eventos, el equipo ha crecido durante este verano para superar la dependencia que mostraban en la opuesto Brittany Abercrombie, quien es la atacante más experimentada del grupo.

Mientras, más tarde esta semana, la Selección viaja a Canadá para jugar el Campeonato Norceca, y luego en septiembre jugarán en el Preolímpico de París 2024 en Japón.

La atacante Pilar Victoriá es joven, pero más veterana que el núcleo nuevo, y viajará con la Selección a los próximos eventos para seguir llenándose con la energía que las chicas la pasan.

El seleccionado nacional, inmerso en un proceso de recambio, ha jugado en tres torneos este verano y en todos ha llegado a la final. ( Alejandro Granadillo )

Victoriá, como Venegas, se llenó de elogios para el grupo joven, además de que afirmó a la pregunta si a la Selección le hacía falta el recambio a jugadoras jóvenes.

“Este equipo tiene cría. No le tenemos miedo a nada. Trae mucha energía. No tanto la experiencia, que las traemos las grandes para ayudar las jóvenes a que no se enfoquen en las cosas negativas por las que ya nosotras pasamos. Le hacía falta al equipo esa sangre nueva, definitivamente. A este equipo no le importa nada y va a lucha siempre para salir adelante”, dijo de Victoriá.

PUBLICIDAD

De hecho, en el juego por la medalla de oro en Ponce, la Selección perdía 2-0 en el partido y 22-17 el tercer set ante Argentina. Parecía perdido el partido, pero la Selección hizo un avance de 8-1 para extender el partido a un cuarto set, el que dominó para llegar al decisivo.

Hay otras jugadoras nuevas que se van a unir a las “atrevidas” para las próximas citas de la Selección, dijo el dirigente Fernando Morales, quien no contará en el próximo torneo con la opuesto Abercrombie y con Santos.

Morales nombró a la atacante Solimar Cestero, de 6′0 de estatura y quien estuvo ya una vez con la Selección en el 2022. La egresada del colegio La Salle terminó la NCAA en el 2022 y tendrá este año su primera experiencia en la liga de Francia.