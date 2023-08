Ponce. La Selección Nacional femenina de voleibol le ganó a Dominicana finalmente, además de que tuvo una buena actuación con su nueva generación, incluyendo llegar a la final de la Copa Panamericana, que se celebró por la pasada semana.

Esos fueron tres pasos de avance para la Selección en la Copa pese a que no pudo cerrar el evento con una medalla de oro, a juicio del dirigente nacional, Fernando Morales.

“Le dije a las muchachas que no dimos un paso, sino tres pasos hacia el frente”, dijo Morales a la prensa sobre el discurso del camerino luego de perder 3-2 la final de la Copa ante Argentina.

“Primero, nos quitamos la macacoa de no ganarle a Dominicana, y eso es grande. Ya no se puede decir que no le ganamos. Muchos dirigentes antes que yo no le han podido ganar, y no es porque no son buenos o porque no trataron. Es porque Dominicana es un gran equipo”, continuó Morales al referirse al noveno clasificado del mundo.

Puerto Rico venció 3-2 a Dominicana en las semifinales el sábado. Hacía 11 años que la Selección no vencía a la vecina isla.

“Segundo”, prosiguió Morales, “llegar a la tercera final corrida y jugar a cinco sets, sin las dos jugadoras más experimentadas, (Shara Venegas y Brittany Abercrombie), dice mucho sobre este equipo joven. Ganando o perdiendo en las finales se aprende”.

Puerto Rico jugó cuatro juegos corridos en cinco sets en la Copa. Ganó dos de esos.

“Y tercero”, concluyó Morales, “competimos contra estos equipos. Se demostraron a ellas mismas que pueden competir a este nivel. A veces demostrarse a ellas mismas toma un verano completo o un año y ella lo hicieron en un torneo”.

La Selección jugó en la Copa su cuarto torneo del año, siendo el primero los Juegos San Salvador 2023 en donde conquistó la medalla de plata. Esa fue una de tres finales que han jugado este año.

El próximo evento de la Selección será el Campeonato Norceca en Canadá a finales de agosto.

La Selección descansará hasta el jueves antes de retomar los trabajos en la cancha para viajar a Canadá, dijo Morales. No harán el viaje Abercrombie porque tiene un compromiso en Corea, en donde jugará profesionalmente, y Karla Santos por estudios. Morales dijo que Abercrombie sí estará disponible para el preolímpico en Japón en septiembre.