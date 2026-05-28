La selección femenina de Cuba recibió las visas necesarias para participar en el torneo Final Four Femenino Norceca 2026, que se celebrará del 5 al 7 de junio en la Cancha Salvador Dijols de Ponce, informó el miércoles la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV).

El presidente de la FPV, el doctor César H. Trabanco, indicó que la confirmación llegó mediante una comunicación oficial enviada por Cristóbal Marte Hoffiz, presidente de NORCECA.

La federación puertorriqueña agradeció el respaldo de la Oficina del Comisionado Residente Pablo José Hernández y del Departamento de Estado de Puerto Rico, al destacar la colaboración de Rosachely Rivera en el proceso de visado de la delegación cubana.

“Nos llena de satisfacción confirmar la presencia de Cuba en este importante evento. Su participación eleva el nivel competitivo del torneo y demuestra lo que podemos lograr cuando las instituciones colaboran por el bien del deporte y de nuestros atletas”, expresó Trabanco en declaraciones escritas.

La FPV añadió que continúa trabajando en los preparativos del evento con el objetivo de garantizar una experiencia de alto nivel para atletas, oficiales y aficionados.