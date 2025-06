La Habana. El gobierno cubano calificó el viernes de “racista” la denegación de visas por parte de Estados Unidos para que el seleccionado nacional de voleibol femenino pueda participar en el torneo Norceca Final Four, a celebrarse del 18 al 20 de julio en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”, de Manatí,

Esta es la primera consecuencia de la inclusión de Cuba en una lista de 12 países con restricciones a la entrega de documentación para ingresar a Estados Unidos o sus territorios dispuesta por la administración del presidente Donald Trump que entró en vigor a comienzos de junio y se aplica a nacionales de Afganistán, República del Congo, Irán y Venezuela, entre otras naciones.

“Denegación de visados por gobierno EEUU a equipo voleibol femenino Cuba para torneo en Puerto Rico, es parte de lista racista y xenófoba de restricciones visas”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, el canciller cubano Bruno Rodríguez.

Estados Unidos mantiene sanciones contra Cuba desde hace más de seis décadas presionando por un cambio de modelo político que se hicieron más intensas bajo la administración de Trump.

En un mensaje enviado a The Associated Press la Embajada de Estados Unidos en Cuba dijo que de acuerdo a sus políticas de privacidad no podía comentar sobre casos específicos, pero que se estaban implementando las directivas para asegurar las fronteras y proteger a las comunidades y ciudadanos estadounidenses.

La Federación de Voleibol cubano informó el jueves por la noche que los permisos rechazados contemplaban al equipo compuesto por 12 atletas, un árbitro y varios entrenadores,por lo que no podrán asistir al torneo a realizarse en Puerto Rico del 16 al 21 de julio.

El torneo llamado “Final Four”, de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol, forma parte de la ruta de clasificación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y para los mundiales de la disciplina.