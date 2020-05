El voleibolista boricua Dennis Del Valle dijo hoy lunes que el domingo fue un día “especial”, en el que “lloró de alegría” por los múltiples mensajes positivos que recibió al anunciar públicamente el sábado su homosexualidad en un medio Europeo.

La noticia se dio a conocer el domingo en Puerto Rico a través de las declaraciones que hizo Del Valle en la página ‘24 heures’ de Suiza. Del Valle estuvo jugando en la liga profesional de Suiza hasta marzo, cuando tuvo que regresar a Puerto Rico porque el torneo se canceló por la pandemia del Covid-19.

Al hablar con Primera Hora, habían pasado 24 horas desde que se dio a conocer la noticia en Puerto Rico y el jugador dijo que han sido días “diferentes”.

“Ha sido un día bien diferente”, dijo el atleta de 31 años. “Realmente no hice esto porque quería que el mundo se enterara. Ya, de por sí, llevo varios años que estoy feliz conmigo mismo, que me he aceptado. Ya mi familia sabía, mis amistades cercanas sabían, inclusive amigos cercanos del voleibol lo sabían. Yo no necesitaba esto; no necesitaba atención y me llamó la atención cómo esto escaló de manera positiva”.

“Ayer (domingo) fue un día bien especial. No soy persona de expresar mis sentimientos y ayer lloré de alegría y de todos los mensajes de cariño y de apoyo que me brindaron. Y gracias a Dios nada fue negativo”,agregó.

Del Valle es un conocido jugador en Puerto Rico que ha triunfado en todos los niveles como líbero. Se destacó en escuela superior en el colegio La Merced, con la que ganó la Copa El Nuevo Día 2006, torneo considerado en su tiempo como el campeonato nacional del nivel escolar de Puerto Rico.

Fue becado para estudiar y jugar a nivel universitario NCAA en el exitoso programa de Penn State y quedó campeón en el 2008. Allí fue un tres veces ‘Todos Estrellas’ en cuatro temporadas.

A nivel adulto, Del Valle ha sido parte de la Selección Nacional en múltiples competencias, incluyendo el Campeonato Mundial Polonia 2014, en donde formó parte de la histórica victoria contra la potente Italia. También vio acción en el Campeonato Mundial Italia-Bulgaria 2018.

Y a nivel de clubes, Del Valle tiene dos campeonatos en el Voleibol Superior con los Mets de Guaynabo (2013 y 2015), así como tres títulos en Suiza con los clubes de Lausanne y Lugano, con el que llegó a jugar Champions League en el 2014.

“No va a ser un problema”

Del Valle cree que la revelación de su preferencia sexual no afectará de ninguna manera su potencial de seguir jugando en el voleibol de alto nivel porque es un profesional que siempre cumple en la cancha.

“Eso no me ha pasado por la cabeza”, dijo. “Llevó tres, casi cuatro años que estoy feliz conmigo mismo. Estoy seguro que mucha gente a mi alrededor, en mi equipo de San Sebastián del año pasado, en la Selección, en Toa Baja; muchos muchachos ya lo sabían o lo sospechaban, y ese es mi trabajo. Voy ahí a hacer algo que me apasiona. Y es por lo que quiero que la gente me reconozca. No porque estoy haciendo algo malo o que me estoy ligando a los muchachos; nada que ver. Es es mi trabajo”, subrayó.

Con 31 años y en una posición de líbero que extiende la carrera de los atletas porque no es físicamente tan exigente como otras funciones en la cancha, Del Valle espera regresar a Suiza a jugar, así como en el Voleibol Superior local, si es que esta última temporada puede comenzar su torneo luego de levantada la cuarentena.

Del Valle dijo que Suiza es un país liberal en el que le gusta vivir.

“Estoy ahora mismo buscando contrato. Tenía muchas ganas de regresar al mismo club; (Lausanne); me trataron excelente. Pero ya ellos tenían a un líbero joven, que lleva tres años como mi suplente, listo ya para asumir el rol. Pero tengo las puertas abiertas para donde se me de la oportunidad. Me encantaría que fuera Suiza otra vez. Pero en donde quiera que pueda ir a representar a Puerto Rico, lo voy a hacer con orgullo. Y sé que esto no va a ser un problema para nadie porque nunca lo ha sido”, dijo.