La participación de la Selección Nacional de Voleibol de cancha masculino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 estará bajo evaluación del Comité Olímpico de Puerto Rico, informó el propio organismo rector del deporte federativo.

La Selección no clasificó a Santiago 2023 por méritos propios al finalizar en la novena posición en la recién concluida Copa Panamericana que se celebró en México. Su clasificación sí fue certificada por la Confederación Norceca, la que rige el voleibol en la zona, porque se abrieron espacios para los Juegos Panamericanos ante la alegada no participación de los equipos de Estados Unidos y Canadá en Santiago 2023. Estos dos últimos equipos alegadamente no irán a los Panamericanos dado a que la mayoría de sus jugadores estarían en la fecha del torneo activos en ligas de clubes o universidades.

PUBLICIDAD

Pero el Copur evaluará si llevará a la Selección a Santiago 2023 luego de reuniones con la Federación Puertorriqueña de Voleibol, el Departamento de Alto Rendimiento y el Comité Ejecutivo del Copur.

“Está en evaluación”, dijo la directora de prensa del Copur, Tere Miranda.

La Selección finalizó en la novena posición en la Copa Panamericana. Para clasificar por méritos propios debía finalizar por encima de Estados Unidos, lo que no ocurrió.

Klistan Lawrence podría ser una incógnita para Santiago 2023 porque los Juegos se celebran en octubre. ( Suministrada )

Los Panamricanos se celebran en octubre, en una fecha complicada para las selecciones nacionales porque sus principales jugadores tienen compromisos con clubes o universidades. Las federaciones nacionales no están en esa fecha con en el derecho de solicitar jugadores a los clubes. Sí tienen ese derecho en la temporada de verano, cuando no hay calendario de clubes.

La Selección de Puerto Rico va a tener su espacio para ir a Santiago 2023 porque la temporada 2023 de Voleibol Superior, que emplea entre otros a jugadores nacionales, se detendrá en octubre para dar paso a los Juegos. El calendario del torneo Superior está contemplado así.

Jugadores como el atacante Pelegrín Vargas, hijo, y los centrales Pedro Nieves, Jonathan Rodríguez, entre otros que están activos en Superior, estarían disponible para jugar en Santiago 2023.

La Selección tendrá varios torneos más de preparación, además de que sus jugadores estarán activos en el corriente Voleibol Superior. ( Suministrada Norceca )

Además, la Selección participará en las próximas semanas en torneos que le sirven de preparación para Santiago 2023, en particular para jugadores jóvenes que podrían ir a los Juegos en una mezcla con los ya establecidos jugadores del sexteto, informó el dirigente nacional, Ossie Antonetti.

“La semana que viene vamos a ir al Campeonato Norceca, que es en Estados Unidos, y vamos con un grupo parecido al que fue a la Copa Panamericana. Luego tenemos el torneo Final 6 en Canadá, al que también iremos con un grupo joven. Ya para los Panamericanos vamos a convocar a varios chicos que pueden seguir complementando y que han estado más estables en el programa en los últimos años. Vamos a seguir apostando a los jóvenes, vamos a seguir dándoles rodaje. El programa se tiene que mantener fresco y mantener la inclusión de jugadores jóvenes y veteranos en los momentos importantes”, dijo.

Tal vez no estarían disponibles para Santiago 2023 jugadores establecidos en la Selección y que estarán en octubre jugando clubes en Europa, como el acomodador Arturo Iglesias (Francia), los atacantes Pedro Molina (Grecia), Klistan Lawrence (Italia) y el líbero Dennis del Valle (Portugal).