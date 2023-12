El refuerzo de los Caribes de San Sebastián, el estadounidense-israelí Samuel Burgi saldrá la semana que viene de la tranquilidad de las Vegas del Pepino y su ambiente fresco y navideño para viajara Tel Aviv, Israel, donde hoy en día se vive una guerra y mucha tensión.

Sucede que Burgi contó a Primera Hora que está jugando con los Caribes en el Voleibol Superior como un préstamo del conocido club israelí Maccabi Tel Aviv y que de aquí regresará al ambiente de guerra que se vive en Israel, y donde se está reanudando la acción de sus ligas profesionales mientras sigue vivo el conflicto contra el grupo Hamás en Palestina.

Burgi dijo que regresará a Israel por su compromiso y solidaridad.

“Luego de esta semana regreso a Israel, en donde me permitieron jugar acá en calidad de préstamo por todo lo que está ocurriendo allá. La liga va a reanudar y debo regresar”, dijo Burgi. “Israel es seguro ahora, aunque un poco tenso por todo lo que está ocurriendo. Pero tenemos un coliseo que nos mantiene seguro. A veces tendremos que protegernos en refugios. Es tenso, pero tengo a mi familia, que permaneció allá, y amistades”.

Burgi, de 23 años, es de familia judía. Nació en California e hizo su carrera universitaria en la UCLA, que tiene una de las más grandes tradiciones de voleibol en Estados Unidos. Dijo que en el 2022 se hizo ciudadano israelí.

Israel le declaró hace unos meses una guerra al grupo Hamás luego que estos atacaran regiones israelíes matando a ciudadanos y secuestrando a sobre 200 civiles, mayormente ancianos y mujeres. Desde entonces la milicia israelí ha montado ataques por todo el norte y en camino al sur de la Franja de Gaza, prometiendo destruir al grupo que lideraba políticamente la región. Israel ha declarado que no detendrá su ataque hasta que destruya totalmente a Hamás, quien ha prometido su misión de destruir a Israel.

Durante la guerra incluso se han reportado muertes de atletas y tan reciente como hoy se informó que la marca de ropa deportiva Puma no le renovará el contrato al equipo nacional de fútbol de Israel, según Forbes. Según la marca, la posición de no renovar el contrato no tiene que ver con la guerra.

El baloncesto de clubes de Israel reanudó su competencia el 30 de noviembre y está viendo acción también en el calendario de la Euro Copa. No más de 1,000 personas son permitidas en las canchas. Algunos jugadores estadounidenses en la liga de baloncesto de Israe optaron por permanecer en Europa luego de un partido este mes de la EuroCopa.

El fútbol de Israel también estará activo en torneos de la Europa a partir de este mes.

Samuel Burgi, a la izquierda, dijo que ha vivido una experiencia inolvidable en San Sebastián. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

Ante ese panorama, Burgi dejará a los Caribes al finalizar su participación aquí en la final y se irá con muy buenas memorias y oportunidades recibidas.

“Estoy agradecido de esta oportunidad de jugar aquí como refuerzo y hacer lo mejor que pueda. Ha sido grandioso”, describió. “Me he sentido muy bien con la gente, que es my buena. He estado alrededor de muy buenos compañeros de equipo, que hablan inglés y me ayudan con mi español. Ha sido una grandiosa experiencia”.