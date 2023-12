Aunque los árbitros locales lo niegan, la llegada del árbitro dominicano Yuri Ramírez para trabajar en la serie final del Voleibol Superior Masculino ocurre porque hay un grupo de oficiales boricuas que han rechazado llamados para trabajar en la serie entre los Changos de Naranjito y los Caribes de San Sebastián.

Ramírez llegaría a Puerto Rico para trabajar en el partido del lunes, cuando la serie reanuda con su cuarto partido. San Sebastián está ganando la misma por 2-1 y albergará el cuarto juego en su cacha local.

La llegada de Ramírez ocurre porque se ha reducido la cantidad de árbitros locales disponibles para trabajar en la final ya que hay un grupo de oficiales que no quieren trabajar la serie final entre los Changos de Naranjito y los Caribes de San Sebastián, dijo el apoderado de los Caribes, Ángelo Ferrante, al preguntársele por su posición en cuanto a la llegada de Ramírez.

“Cada quien es dueño y señor de sus decisiones. No me consta cuál quiere pitar y cuál no quiere pitar. No me consta quiénes son. Sí hay otros que están pitando y lo están haciendo muy bien. Y Yuri es un plus para la Liga”, dijo Ferrante sin poder ofrecer más detalles sobre la limitación de personal para oficiar la serie final.

El director de torneo del VSM, Jaime Vázquez, confirmó la información de indisponibilidad de algunos los árbitros boricuas. Dijo que el grupo es de seis árbitros. No dio los nombres de los oficiales.

Sin embargo, el director de árbitros de la Federación, Arnaldo Piñeiro, negó que exista un “boycott” y explicó que la llegada de Ramírez tiene que ver con la indisponibilidad de los árbitros locales por asuntos personales, además de que la cantidad de oficiales se ha reducido con el tiempo por retiros y muertes.

“Esa aseveración es incorrecta”, dijo Piñeiro. “Para esta final no ha habido un boycott de árbitros. Y a Yuri lo traemos de nuevo porque nos ayuda a no repetir árbitros”.

Ramírez es un árbitro internacional. Vázquez no adelanto si Ramírez trabajará como árbitro principal el lunes.

Los primeros tres juegos de la serie final han finalizado sin contratiempos mayores, tanto en la cancha como en las gradas. En los cuartos y las semifinales sí hubo situaciones en las canchas de Naranjito y Yauco que obligaron a la Federación a cerrar las instalaciones para efectos de Voleibol Superior Masculino.

Las árbitros de Puerto Rico, Kenia Nieves y Maricela Candelaría han trabajado la final junto a otros colegas varones. En el segundo partido de la serie hubo seis oficiales mujeres trabajando el partido, incluyendo las jueces de línea.