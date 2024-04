Fernando Morales ya comenzó a aprender el idioma coreano, así como conocer detalles de la cultura deportiva y social que encontrará cuando arribe la semana que viene a Corea del Sur.

“Bajé una aplicación para ir aprendiendo lo básico. Y cuando llegue allá se que escuchando voy a aprender más sobre los términos más importantes”, dijo.

Morales fue designado dirigente de la selección coreana de voleibol femenino y tiene en calendario llegar a Corea el 10 de abril para comenzar cinco días después los entrenamientos que llevarán al equipo a jugar en mayo en la Liga de Naciones de Voleibol.

Será presentado a la prensa y al país entre los días 11 y 14 de abril, o durante la primera primera práctica del equipo, que es el día 15, dijo.

“Esos son los planes, entre una de esas dos fechas”, dijo Morales.

Pero es importante que inicie a familiarizarse con la cultura coreana porque hay reportes de que los últimos dirigentes extranjeros han tenido problemas de comunicación, los que se han extendido a la ejecución de su trabajo.

De hecho, Morales dijo que ya ha tocado el tema con quien será su traductora, en particular con la relación del dirigente hacia las autoridades deportivas y los protocolos de ese sector.

“Me dijo la traductora que el coach extranjero anterior no caía bien en el área en donde vamos a entrenar porque no hacía caso a unas reglas, como la regla que cuatro días en la semana, a las seis y 30 de la mañana, todo el mundo tiene que hacer una rutina de movilidad. Igual los domingo. No le estaban haciendo caso a eso y me dijeron que el voleibol no tenía una buena relación allí“, reveló Morales.

El dirigente boricua dijo que también se ha asesorado en cuanto a la relación dirigente-jugadora porque conoce que es muy distinta a la que él está acostumbrado a tener con las atletas boricuas o las estadouidenses que dirigió a nivel del voleibol universitario NCAA.

Morales reveló que le han dicho que la relación dirigente-jugadora en Corea es de maestro-estudiante y que se tira una línea que elimina relación de confianza entre las partes.

“Es la dificultad más grande, así como la adaptacion de las jugadoras. Me comentó que la relación es bien diferente, que es es más de maestro. No es como en Puerto Rico y Europa, en donde se tiene más confianza con el atleta. En Corea es mucho más respeto, lo que le ha costado al principio”, dijo.

Morales llevará como asistente a Jesús Echavarría, quien ha trabajando junto a él por años. Dijo que pidió también llevar desde Puerto Rico a un estadístico y que las autoridades federativas de Corea no le han dado una respuesta aún.

Morales y Corea inician su temporada en mayo, en Brasil. Allí juega el calendario de la Liga de Naciones ante China, Brasil, República Dominicana y Tailandia.

Aunque Morales y Echevarría no han llegado a Corea, el dirigente asistente ya está en pleno trabajo. Morales dijo que envió a la federación coreana dos listados de jugadores, además de una invitación para foguear contra Argentina, que también está activa en la Liga de Naciones.

“Argentina quiere hacer una gira de fogueos luego de estar en Brasil. Estamos cuadrando ese fogueo”, dijo Morales.