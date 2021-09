La veterana jugadora de las Criollas de Caguas en el Voleibol Superior, Karina Ocasio, hizo en su cuenta de Instagram fuertes declaraciones sobre la falta de unión para crear una asociación de jugadoras que proteja sus derechos y señaló a la jugadora Destinee Hooker de irresponsable. Asimismo advirtió de no confundir el discrimen contra la mujer con actos que se pudieron haber evitado con acción de Hooker.

Ocasio ha sido parte en el pasado de movimientos para crear una asociación de jugadoras. La intención se ha quedado en el camino, al igual que ha pasado con una asociación de jugadores de voleibol masculino.

Ocasio utilizó la controversia que vive el voleibol femenino por la cancelación de la serie final para criticar que la ausencia de una asociación que las proteja de momentos como el actual.

“Me hubiese gustado que todas las que ahora defiende el derecho de la mujer se hayan unido igual cuando puse a la disposición mis abogados y mis recursos para hacer la asociación de jugadoras.... no una sino dos veces. ¿En dónde estaban en ese momento”, escribió la jugadora.

Karina Ocasio

La cancelación de la serie final por la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) ha dado pie a muchos debates, como el discrimen contra la mujer porque el reglamento de la FPV no considera a la jugadora embarazada, como es el caso de la atleta en controversia, Destinee Hooker.

Hooker le avisó en agosto a las finalistas Sanjuaneras de la Capital que no podría ver acción en la final porque tenía un embarazo de alto riesgo. La FPV no autorizó la sustitución de la jugadora solicitada por las Sanjuaneras porque el reglamento no considera el embarazo como una razón para esa acción.

Ocasio, quien es madre, señaló a Hooker por haber ocultado su embarazo, pues la jugadora vio acción en la postemporada con semanas de gestación.

“Su deber es informar a su equipo antes de la fecha límite de cambios”, escribió.

La exjugadora de la Selección Nacional señaló que la Liga Superior es la única en el mundo que permite la sustitución de jugadoras refuerzos por lesión, mientras no provee de esa acción para jugadoras nativas.

Pero Ocasio también criticó que el tema de la serie final ha cambiado por el discurso del discrimen contra la mujer. Dijo que las jugadoras están otorgando al firmar contratos que no protegen sus derechos.

“Y que coste que suerte tiene (Hooker) que es la única liga en el mundo en que se pueden cambiar a una refuerzo por lesión. Sin embargo, las nativas NO (se pueden cambiar). Contratos son contratos. ¿Todas firmaron sin leer entonces? ¿Ahora es conveniente quejarse? ¿Que cambie la regla? Claro que sí. Nos merecemos eso y mucho más como mujeres. No traten de tapar la irresponsabilidad de ella (Hooker) con discrimen en la mujer”, escribió.