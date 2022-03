El voleibolista boricua Gabriel García reveló hoy jueves que llevaba tiempo queriendo jugar con Estados Unidos, que le venía siguiendo desde sus años de clubes juveniles en Borinquen Coquí y que le ofrece las herramientas que necesita para seguir creciendo como jugador.

García pasó este jueves a ser parte de ser parte de la federación estadounidense USA Volleyball por decisión del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Voleibol que el miércoles analizó el cambio de ciudadanía deportiva que solicitó el jugador el mes pasado.

García está activo a nivel de clubes en Italia y contestó a este medio preguntas sobre sus decisión, el proceso y su futuro.

PH: ¿Cómo te sientes con la decisión?

“Estoy tranquilo. Es un momento que siempre he querido. Todo esto va a doler, pero tenía que hacerlo por mi futuro y el de mi familia. Amo a Puerto Rico. De eso no hay duda. Esto no es contra Puerto Rico. Me han dicho vendepatria. El que me conoce sabe que amo a Puerto Rico. Tengo que buscar algo para mejorar mi vida y tuve que poner primero el bienestar mío y el de mi familia. Eso hace esta decisión difícil”.

PH: ¿USA Volleyball te ofrece un nivel de profesionalismo y dinero al estilo de tu club de Italia y por encima de lo que la Federación Puertorriqueña de Voleibol te ofrecía?

“Estoy en el mejor club del mundo. La preparación física y el mantenimiento del atleta es muy importante para mí porque pienso vivir de esto. USA Volleyball tiene las herramientas para progresar en mi futuro. Hay que discutir todavía lo del dinero, pero sí“.

PH: Denunciaste los pocos recursos que hay en la Federación para ayudarte. Pero también dices que llevabas muchos tiempo queriendo jugar con USA Volleyball. Y habías negado mientras estabas en universidad que USA Volleyball te quería adquirir. ¿Los recursos escasos de la Federación fue un detonante?

“Siempre he estado pensando en jugar con Estados Unidos. USA Volleyball te está viendo. Uno tiene ignorancia en ese momento para entender las cosas y ver la realidad. Cuando terminé universidad mi mentalidad cambio. Crecí mentalmente. Cuando empecé a abrir los ojos, empecé a ver el bienestar de mi vida y el de mi familia”.

PH: Afirmas que llevabas tiempo queriendo jugar con Estados Unidos, que su organización te venía observando desde que jugabas en los torneos Jr. Olympics en Estados Unidos. ¿Cómo fue el proceso?

“Yo me les acerqué. Tengo buena relación con ellos. Les presenté la idea y ellos aceptaron. Me dijeron que querían hacerlo bien, que no querían arruinar mi vida. Hicieron contactos para ver si era posible, si tenía los requisitos. Yo me les acerqué“.

PH: ¿Nunca lo hablaste con la Federación previo a la conversación que tuviste con el presidente de la Federación (Cesar Trabanco) este mes?

“Nunca me preguntaron qué quería hacer. Y mis deseos eran esos (jugar con Estados Unidos)“.

PH: Habías dicho públicamente que estabas comprometido con el futuro de la Selección Nacional. Ya no estás en la Selección. Ese compromiso se acabó...

“No tiene que terminar. Acaba de comenzar. Esto es algo que buscaba para mí y para mis compañeros de equipo. Lo hice para que tenga un impacto de que sepan que tienen que tratar bien a los jugadores. Se pierde conmigo, pero se gana con el impacto”.

PH: Puedes jugar desde marzo del 2024 con USA Volleyball. ¿Aspiras a llegar con Estados Unidos a eventos como la Liga de Naciones y las Olimpiadas?

“Me siento feliz. Tengo la opción de tener esas experiencias. Es el sueño de todo tipo de atleta. Esto es un gran paso para mi vida. Hasta con otra bandera puedo representar a Puerto Rico. El que dice que Gabi no puede hacer algo, no me conoce. Eso me sirve de motivación. ¿Quién sabe lo que pasará?