De acuerdo a las reglas de cambio de ciudadanía deportiva, el opuesto boricua Gabriel García cuenta con al menos tres de los cinco requisitos para que se le apruebe la solicitud que sometió de cambiar su carnet hacia a la federación de Estados Unidos. Estas reglas también determinan que si se aprueba el cambio el jugador tendría que esperar dos años para jugar con su nuevo equipo, por lo que el isleño se perdería jugar este año en el Campeonato Mundial.

Los tres requisitos con los que cumple García son el poseer un pasaporte estadounidense, contar con la aceptación de la federación de Estados Unidos (la USA Volleyball) a que el jugador haga el cambio y el pago de una cuota ($24,000) para completar el proceso administrativo.

PUBLICIDAD

Un cuarto requisito de los cinco enumerados en la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) también podría estar del lado de García: el estatus de su residencia en Estados Unidos.

El único requisito con el que García no cuenta, según las guías del proceso fijadas en el portal de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) es la probación de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) al cambio solicitado.

Ese requisito incumplido es el que llevará mañana miércoles a que el jugador, a la FPV y la USA Volleyball participen a una vista argumentativa y citada de manera virtual por el Comité Ejecutivo de la FIVB, la que ayudará a resolver el caso con la aprobación o la negación del cambio de ciudadanía deportiva.

El Comité Ejecutivo tiene la discreción total para decidir el caso, siempre y cuando escuche los argumentos de la FPV en oposición al cambio de ciudadanía de García.

Gabriel "Gabi" García jugó para la Universidad Brigham Young del 2018 al 2021 (byucougars.com)

Además de que el carolinense García es ciudadano estadounidense por nacimiento, de que USA Volleyball aceptó a la solicitud de cambio y a que debe tener los $24,000 que vale la solicitud de cambio, porque de lo contrario no se hubiese iniciado el proceso, García podría tener residencia en Estados Unidos en base a que estudió en Provo, Utah, del 2018 al 2021.

García fue un estrella en la Universidad Brigham Young (BYU) de Utah. García es egresado de St. Francis School en Carolina en el 2017. Fue reclutado inicialmente por la universidad Cal Baptist en California. El programa de voleibol de esa institución desapareció en el 2017. BYU lo reclutó a partir del 2018.

PUBLICIDAD

La FIVB considera una residencia cuando el solicitador “muestra prueba de continua residencia por un periodo de dos años en el país de la nueva federación”. La FIVB especifica que residencia se define por el “lugar en donde el jugador vive y duerme o puede ser localizado la mayoría de los días del año”.

La aprobación de su solicitud pende de la oposición de la FPV y los argumentos que presenten los participantes de la vista argumentativa; el presidente de la FPV, César Trabanco, su primer vicepresidente y abogado José Marxuach y la también abogada Joanna Bocanegra.

Los argumentos de la FPV van dirigidos a la importancia que representa García para las Selección Nacional de Puerto Rico que ha representado por los pasados 10 años, incluyendo el 2021 en que García fue vital para que el equipo nacional ganara el Campeonato Norceca y clasificara al Mundial 2022.

La Confederación Norceca a la que pertenecen la FPV y USA Volleyball se pronunció a favor de la FPV para que se desautorice el solicitado cambio del jugador.

Si es autorizado, no obstante, no será hasta el verano del 2024 que García podría jugar con Estados Unidos, según lo establece la sección 5.5 del manual de regulaciones de la FIVB, versión 3 de noviembre del 2020, donde detalla las consecuencias que enfrenta un jugador al solicitar un cambio de una selección a otra. Detalla que tendrá que esperar dos años para poder comenzar a jugar. Si el caso fuera de un jugador que no ha jugado para la selección de su federación original este podría comenzar a jugar inmediatamente

Este dato llama la atención porque si García es autorizado, se perderá al Mundial del 2022. Sí quedaría elegible para jugar con la Olimpiadas París 2024.