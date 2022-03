El voleibolista carolinense Gabriel García no tendrá la oportunidad de regresar a jugar con Puerto Rico si la Federación Internacional de Voleibol le aprueba su petición de cambio de ciudadanía deportiva para jugar por los Estados Unidos, tal como sí hicieron en el pasado los boricuas Ricky Amon, Edwin Fernández, Javier Gaspar, José ‘Keno’ Gándara y Greichaly Cepero, entre otros.

Es regla actual de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) que un atleta solamente puede cambiar de federación, o de ciudadanía deportiva, como se le llama en Puerto Rico a ese estatus, una sola vez en su carrera, informó el expresidente de la Comisión Legal de la FIVB, el puertorriqueño Jaime Lamboy.

“Si se le aprueba (el cambio de federación), no puede volver a solicitar otro cambio”, dijo Lamboy.

El caso de cambio de ciudadanía deportiva de García entrará a las oficinas de la FIVB próximamente, una vez se complete el proceso inicial de la solicitud de cambio y la posición expresada en torno a la solicitud por la federación de origen de García, la Federación Puertorriqueña de Voleibol, que ya ha dicho que no ha consentido al pedido del jugador.

La FIVB es el ente que aprueba o desaprueba el cambio de ciudadanía.

El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), Dr. César Trabanco, ha dicho que una de las razones por las que contestará en negativa a la petición del jugador es que entiende que, en base a la historia, Estados Unidos despachará eventualmente a García de sus selecciones, mientras que en Puerto Rico siempre será un valioso jugador.

El no poder regresar a jugar con Puerto Rico es una limitación que Gabriel García debería de considerar, dijo Javier Gaspar.

Amon, Gaspar, Gándara y otros que optaron en el pasado por representar a Estados Unidos. El más reciente de esos casos lo fue el de Cepero. Todos estos eventualmente regresaron a Puerto Rico y jugaron con la Selección Nacional. Pero eso fue posible porque entonces las reglas permitían hacer otro cambio para regresar a sus federaciones de origen.

Igualmente hubo casos como el de Gaspar, quien no había comprometido su elegibilidad internacional cuando decidió representar a Estados Unidos. En su caso solo solicitó un cambio para poder jugar por Puerto Rico.

Gaspar, al ver la cosa como está ahora, dice que la regla de ‘no marcha atrás’ complica un poco el proceso de decisión del jugador porque le limita, así como el de su federación de origen, aunque sigue entendiendo que hay que abrirle las puertas a los jugadores que tenga oportunidades de ir a programas de voleibol de alto nivel, como el de Estados Unidos.

“Si yo estuviera en la posición de Gabriel, es algo que yo consideraría. Tiene que tener todos los elementos para tomar una mejor decisión“, dijo Gaspar, quien sin embargo aclaró que entienda “la posición de la Federación ahora un poco más”, esto en referencia a la negación del permiso porque sabe que perder a García será bajo la condición de no volverlo a tener en el programa en el futuro.

Luego de su tiempo de juego colegial en Estados Unidos, además de jugador de la USA Volleyball, Gaspar se transfirió al programa federativo boricua y también fue dirigente nacional de las dos selecciones adultas.

Lamboy agregó que un jugador puede solicitar nuevamente un cambio de federación si la gestión inicial fue denegada por la FIVB.

“Nada impide que lo pueda solicitar otra vez”, dijo.

García le anunció el pasado viernes a la Federación Puertorriqueña de Voleibol su decisión de cambiar su ciudadanía deportiva por la estadounidense.

La FPV conversó, por medio de su presidente --Trabanco-- con García, para entender los motivos de su interés de jugar por Estados Unidos luego de más de siete años jugando por Puerto Rico. Éste le notificó que es una decisión basada en su interés de asegurar su futuro, lo que tiende a dar a entender que recibiría una sustancial aportación económica de la USA Volleyball, algo que posiblemente nunca logrará recibir en Puerto Rico.

Una vez García le estableció a Trabanco sus motivos, el directivo le dejó saber que no consentirá al pedido, lo que contestó por escrito tanto al jugador y la USA Volleyball. Explicó que como director del voleibol en la Isla no puede acceder a renunciar al principal jugador de la Isla en la actualidad. Sí acordó que la decisión final sobre autorizar o no el cambio será delegado en quien puede tomar la decisión, la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Trabanco agregó que en su contestación negativa argumentará la importancia que tiene el jugador para la Selección Nacional. García es uno de los principales jugadores de la llamada nueva generación que aspira a devolver a la Selección boricua al sitial en que estuvo en la década del 2010 detrás del liderato en cancha de Héctor ‘Picky’ Soto.