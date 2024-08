El deporte puertorriqueño fue sacudido en la mañana del jueves con el sorpresivo fallecimiento de la voleibolista cagüeña Pilar Marie Victoriá López, quien fue hallada sin vida en un apartamento en Turquía.

Victoriá López, de apenas 28 años, se encontraba en ese país porque estaba jugando como refuerzo del club Nilüfer Belediyespor. Al momento, se desconoce la causa de su muerte por lo que las autoridades locales iniciaron una investigación.

Su equipo se percató que algo no estaba bien cuando la boricua se ausentó a una práctica. De inmediato, fueron a su apartamento, localizado en un sector de la ciudad de Ánkara, y la encontraron en su cama sin signos vitales.

Su fallecimiento trastocó al deporte de la malla a nivel local e internacional, con portales de todas partes del mundo informando la devastadora noticia. En Puerto Rico, las jugadoras y dirigentes han inundado las redes sociales con escritos acerca de la competidora.

Uno de los que tuvo la dicha de dirigir a Victoriá López lo fue Juan Carlos Núñez, actual entrenador de las Criollas de Caguas en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) y la Selección Nacional de Puerto Rico.

“Yo recibí esa noticia a las 8:00 de la mañana y, prácticamente, no lo pude creer. Fue chocante y he estado tan impactado que casi ni he comido. No me quiero imaginar cómo está su familia”, expresó Núñez en entrevista telefónica con Primera Hora.

“Tengo buena relación con sus papás y no me he atrevido a llamarlos porque deben estar destruidos y no sé qué decir. En la vida, se supone que son los hijos quienes entierran a uno”, agregó.

Victoriá López se destacó desde temprana edad en el deporte de la malla alta con el club Criollas de Caguas. En el 2019, se integró a las Criollas en la LVSF y fue una de las figuras principales en la conquista del campeonato que ganaron esa temporada.

Pero no participó en la pasada campaña de la liga local por compromisos en Francia. La jugadora figuraba en la lista de reservas pasivas de Caguas para la temporada 2025. Sin embargo, Núñez reveló que la franquicia vislumbraba que este año Victoriá López no iba a estar en las filas del sexteto del Valle del Turabo por su acuerdo en Turquía.

De hecho, el técnico tuvo hace un mes y medio una última conversación con la competidora sobre su futuro con las Criollas y el Equipo Nacional.

“Ella estaba terminando una rehabilitación de una lesión y estábamos pendientes si ella podía dar el viaje que hizo la Selección para la Copa Panamericana en México. En la última conversación que yo tuve con ella, me dijo que el equipo de Turquía la había empezado a llamar desde temprano para que se reportara allá. Como todas las jugadoras de Caguas que se han querido ir para afuera, le dije que le deseábamos el éxito del mundo y que las puertas siguen abiertas”, relató el entrenador.

Sobre su persona, Núñez contó que Victoriá López se caracterizaba por su contagiosa alegría en cualquier juego o práctica que decía presente.

“Ha sido un golpe duro para el voleibol. Era una muchacha que siempre estaba alegre. Yo creo que todo el mundo en los equipos la ha sufrido porque ella se daba a querer y siempre andaba con una sonrisa encima”, sostuvo.

“Las jugadoras están todas destruidas por la noticia. Era una excelente compañera en el sentido que no causaba problemas en ningún equipo”, abundó.

Algunas de las jugadoras que compartieron publicaciones en las redes sociales sobre el fallecimiento de Victoriá López fueron Natalia Valentín, Paola Santiago, Aury Cruz, Alondra Vázquez, entre otras.