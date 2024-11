Gurabo. Luego de caer en el primer set contra el Colegio San Felipe, Luis “Wicho” Aponte, dirigente de los Conquistadores del Colegio San José, cambió su rotación para maximizar el ataque de Jean Paul González.

Con el esquina como su bujía ofensiva, los Conquistadores remontaron y consiguieron el pase al Elite 8 de la Copa Buzzer Beater, donde competirán los mejores ocho equipos senior masculino de voleibol escolar a nivel isla.

González se creció y cerró con 13 puntos, 12 en ataques y uno en bloqueos, cuando las millas contaban. Su brillante desempeño no sorprendió a los seguidores de San José que se dieron cita el martes al Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, ya que están acostumbrados a este tipo de actuación.

A sus 17 años y con 6′4″ de estatura, González es considerado el mejor prospecto de la clase 2025, siendo el único jugador masculino a nivel nacional comprometido y firmado con una universidad de División I de la NCAA.

“Jean Paul es un jugador sumamente talentoso.Tiene mucho alcance en el ataque, salta mucho y tiene muy buenos ángulos. Es jugador que ahora en la universidad va a estar en un programa bien competitivo y, si sigue entrenando y trabajando, entiendo que va a continuar mejorando como jugador”, dijo Aponte a Primera Hora al ser abordado sobre el prospecto.

González oficializó su firma con Grand Canyon University el domingo, pero anunció que se había comprometido con la institución a mediados de julio de este año. El atacante confirmó que también llegó a recibir ofertas de Penn State, Ohio State, entre otras. Sin embargo, al final optó por Grand Canyon porque la percibió como el paquete completo.

“Me encantó porque las facilidades estaban a un nivel bien alto. Me gustó porque tenía un buen balance académico con deportes y el año pasado estuvieron ranqueados segundos. Eso lo vi y me encantó, adicional a que me ofrecieron una buena beca también”, dijo el esquina de San José sobre la institución que culminó la temporada pasada con récord de 25-4.

Y aunque hoy día es percibido como el mejor esquina en el voleibol escolar en Puerto Rico, no siempre fue así. A diferencia de otros jóvenes que dan sus primeros pasos en el deporte a temprana edad, González comenzó a jugar el deporte de la malla alta a sus 12 años mientras cursaba sexto grado en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Antes de eso, no realizaba con frecuencia actividades físicas, a pesar de su espigada estatura.

“Era bien descoordinado”, confesó Jean Paul en una entrevista con este medio. “A mis 13 o 14 años fue que empecé a desarrollar y ser más coordinado”, agregó.

González fue matriculado en séptimo grado en San José y forma parte del programa de voleibol desde que estaba en noveno. Desde el momento que se integró al equipo, dejó una buena impresión en el cuerpo técnico con su altura y actitud, que lo hacía un jugador “súper coachable”, según Aponte.

“Jean Paul ha cambiado mucho. No es una persona de hablar demasiado, pero sí con sus acciones lo demuestra. Podemos poner de ejemplo este mismo juego. El primer parcial fue un set que no estuvo bien ofensivamente, pero se pudo reponer en el segundo y en el tercero y terminó siendo nuestra primera opción en la ofensiva. Eso es parte de la madurez y el crecimiento que ha tenido como jugador”, aseguró el estratega.

Jean Paul González, del Colegio San José, anotó 13 puntos ante el Colegio San Felipe en el Sweet 16 de la Copa Buzer Beater. ( Suministrada / José Raúl Santana )

En los planes de la Selección adulta

González ha representado a Puerto Rico con la Selección Nacional Sub-19 y práctico durante el verano con el equipo adulto. De hecho, el dirigente nacional, Jamille Torres, confirmó a Primera Hora que el prospecto está en los planes del seleccionado adulto y lo piensa convocar para el próximo compromiso del sexteto patrio.

“Eso es lo más que me gustaría (jugar con la Selección adulta). Cuando se me dé algún día, lo aprovecharé un montón porque todos ellos saben más que yo. Yo escucho un montón y ellos me enseñan. Estuve como en tres prácticas (con la Selección adulta) y aprendí mucho. Los consejos que me daban eran buenísimos”, dijo González, quien mencionó a Dennis Del Valle, Pedro Molina y Torres como algunas de las figuras que le dieron un par de consejos en esas prácticas.

Pero, antes de dar el salto a Grand Canyon University o al Equipo Nacional adulto, Jean Paul tiene trazado como meta ayudar a San José a ganar la Copa Buzzer Beater después de ser eliminados el año pasado por Bayamón Military Academy en las semifinales.

Para eso, San José tendrá que derrotar a Froebel Bilingual School el jueves a las 4:30 p.m., como parte del Elite 8 del campeonato nacional de voleibol escolar.