La central Paola Rojas, quien fue cambiada esta semana por las Changas de Naranjito en el canje por la estelar veterana Aury Cruz, dijo en una carta que recibió un trato “irrespetuoso”, “poco profesional” e “intimidante” de parte de un miembro del equipo naranjiteño.

Así escribió la jugadora en una carte circulada en las redes sociales. El trato que señala Rojas provocó que se ausentara médicamente del equipo, lo que fue tomado de otra forma por el apoderado de las Changas, Eliseo Román.

“Deseo aclarar las erráticas expresiones emitidas recientemente sobre mi persona por parte del Dr. Eliseo Román, apoderado de las Changas de Naranjito, cuando dijo: ‘Paola estaba disgustada y llevaba una semana sin venir a practicar y yo no quiero en mi equipo jugadoras enojadas’. Aclaro que Paola no estaba disgustada. Paola estaba médicamente afectada debido al trato irrespetuoso, poco profesional e intimidante por una persona de su administración. Reporté la conducta de dicha persona a la administración de su franquicia y prefirieron cambiarme por no tomar las medidas disciplinarias para con dicha persona”, escribió la atleta.

Román dijo a este medio que no hará expresiones al respecto, como tampoco se expresará sobre las personas de su administración a la que señala Rojas.

Rojas fue cambiada junto a Legna Hernández a las Valencianas de Juncos por la estelar Aury Cruz. El cambio fue aprobado por el Voleibol Superior el martes en la noche.

Hernández no se ha expresado en cuanto al cambio.

Hace dos semanas salió del equipo el ahora exdirigente Ramón ‘Monchito’ Hernández. Fue sustituido esta semana por el legendario Luis ‘Feñito’ Rodríguez.

Rojas agregó en su carta que el trato que recibió se consideraría maltrato laboral. Dijo que la persona que le trato mal tiene precedente de conductas similares. Dejó entender que buscará en un futuro procesar a la persona.

Finalmente, Rojas dio las gracias a Naranjito y a su fanaticada por cinco temporadas de experiencia con las Changas.