Como era de esperarse ante la presentación de una excusa más que válida, la Selección Nacional femenina de voleibol de Puerto Rico podrá jugar en el Campeonato Mundial con sus 14 jugadoras, incluyendo las cinco varadas en Puerto Rico por el paso de huracán Fiona.

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) aprobó este jueves la participación de las cinco jugadoras varadas aunque estas aún no están en la sede del Mundial y que no llegarán a la misma hasta mañana viernes si no surgen contratiempos inesperados, esto en el mismo día en el que inicia el evento. Puerto Rico arranca su participación el sábado con un juego ante Bélgica.

“Ya están aprobadas. Estamos listos para jugar. Nos apoyaron mucho con la situación del huracán, y hasta nos dieron las gracias por hacer el esfuerzo de llegar hasta acá“, dijo este jueves el gerente general de la Selección, Hugo Pérez.

La tropa capitaneada por Natalia Valentín jugará su sexto Mundial consecutivo. Lo hará en el Grupo A ante Holanda, Camerún, Italia, Kenia, además de Bélgica. Necesita finalizar la fase de grupo entre los mejores cuatro equipos de su grupo en el balance de juegos ganados y perdidos, y de ser necesario en puntos anotados versus permitidos, para adelantar por cuarta ocasión en su historia a la segunda ronda del mundial.

Puerto Rico juega sus partidos en fase de grupos en la ciudad de Arnhem en Holanda.

Las cinco jugadoras varadas en la Isla inician en la tarde de hoy jueves su viaje hacia Arnhem. Arriban a Holanda el viernes, cuando ya estará en marcha el Mundial. Puerto Rico movió su práctica del viernes para las 2:00 p.m. para darle tiempo a las cinco jugadoras a integrarse.

Esas jugadoras son la acomodadora Raymariely Santos y las centrales Neira Ortiz, Diana Reyes, Alba Hernández y Paola Rojas. Éstas no pudieron hacer el viaje original el lunes porque el paso del huracán Fiona y sus secuencias de lluvias e inundaciones les impidió poder movilizarse de sus pueblos de residencia hacia el aeropuerto.

Pérez detalló que la FIVB le permitió presentar este jueves, en la reunión de registro del equipo, los documentos de las jugadoras varadas, como los pasaportes originales y sus firmas, en forma electrónica. Los documentos contienen información personal de las jugadoras para la certificación de la FIVB. Los documentos originales serán sometidos el viernes, dijo Pérez.

Nueve jugadoras de la Selección y su cuerpo técnico sí comenzaron el lunes su viaje a Holanda y arribaron el martes a la sede. No harán este jueves el fogueo que tenían planificado ante la República Checa porque están incompletas.