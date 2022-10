En términos de voleibol, las Sanjuaneras de la Capital del Voleibol Superior Femenino sacaron el balón sin que el árbitro lo autorizara con el pito.

Así se puede interpretar el anuncio hecho esta semana por la gerencia del equipo y que llegó sin encontrar eco o un apoyo público por parte de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), esto en el contexto que el equipo hizo su anuncio sin haber recibido una aprobación de parte de la Junta de Apoderados de la LVSF, la que aún enfrenta una demanda de parte del equipo.

Las Sanjuaneras anunciaron el martes que regresan al Voleibol Superior en el 2023 bajo la dirección de un nuevo dirigente, Jamille Torres, y con Tatiana Encarnación como coapoderada y gerente general del equipo. Pero ni ese día ni posterior al mismo la FPV ha celebrado la noticia ya sea por medio de un comunicado o en sus redes sociales.

Hoy, por su parte, el presidente de la FPV, el Dr. Cesar Trabanco, tampoco confirmó el regreso de San Juan argumentando que está pendiente la demanda de la franquicia contra la Federación y el Comité Olímpico de Puerto Rico en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, y porque el anuncio de San Juan no ha sido aprobado por la Junta de Apoderados de la LVSF.

“Hay una demanda que está corriendo y no vamos a hacer expresiones”, dijo Trabanco.

Según el presidente, el Voleibol Superior Femenino no puede separar la participación de San Juan de la demanda en el Tribunal porque lo primero está atado al resultado de la demanda.

Por otro lado, Trabanco dijo que el regreso no ha sido confirmado por la Junta de Apoderados. Detalló que no fue confirmado en una primera reunión celebrada en el verano porque la misma quedó inconclusa ante una discusión entre los apoderados. Agregó que el tema se volverá a discutir en una reunión en noviembre.

Las Sanjuaneras estaban inactivas porque debían cumplir un año de suspensión que le impuso la FPV por no comparecer a la serie final del 2021 ante las Criollas de Caguas en represalias a que la liga no autorizó entonces un reemplazo de refuerzo al equipo. Las Sanjuaneras cumplieron el castigo con la inactividad en la temporada 2022.

Luego de impuesto el castigo en mayo del 2021, las Sanjuaneras radicaron una demanda contra la FPV que sigue activa en los Tribunales. El caso gira alrededor de la posición de la FPV y el Copur a no autorizar por falta de reglamentación la sustitución de la jugadora de San Juan, Destinee Hooker, durante la postemporada del 2021. San Juan solicitó la sustitución porque la jugadora anunció que estaba embarazada. La Federación determinó entonces que la sustitución no procedía porque el embarazo no está contemplado entre los motivos para aprobar sustituciones.

La demanda fue inicialmente desestimada por falta de injerencia en el Tribunal de San Juan, en donde la atendió el juez Anthony Cuevas. Posteriormente, San Juan acudió al Tribunal Supremo, que no la atendió por voto de mayoría. Finalmente, San Juan acudió al Apelativo de San Juan, que determinó el mes pasado que el caso regrese a Primera Instancia porque este cuerpo sí tiene injerencia.

En el Tribunal de San Juan también está pendiente una demanda de las Criollas contra las Sanjuaneras en donde las primeras reclaman $600,000 por daños ante la incomparecencia de San Juan a la final del 2021.

La temporada 2023 del Voleibol Superior está pautada para iniciar en febrero.