Las Leonas de Ponce cerraron la temporada regular de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) con una victoria clave en cuatro parciales sobre las Pinkin de Corozal, resultado que les permitió escalar a la cuarta posición de la tabla y relegar a las Atenienses de Manatí al quinto lugar.

Ponce se impuso con parciales de 25-21, 15-25, 25-22 y 25-19 para asegurar los tres puntos disponibles en el encuentro, disputado la noche del jueves.

Con el triunfo, las Leonas concluyeron la fase regular con marca de 8-12 y 24 puntos. Corozal, que ya tenía asegurada la tercera posición, cerró con récord de 9-11 y 27 unidades, sin sumar en la derrota.

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En el plano colectivo, Ponce dominó en bloqueos (11-10) y defensas (71-70), mientras que Corozal fue mejor en servicios directos (3-2), pases (46-33) y asistencias (23-14). Ambos equipos finalizaron con 51 ataques.

La ofensiva de las Leonas fue encabezada por la refuerzo Sherridan Atkinson, con 19 puntos, seguida por Abby Akey con 15 y Desire Cruz con 10.

Por Corozal, Ivania Ortiz y Jordan Illiff lideraron con 18 puntos cada una.

La postemporada comenzará este fin de semana con los cuartos de final, divididos en dos secciones.

En la Sección A competirán las Cangrejeras de Santurce (20-0, 57 puntos), las Pinkin de Corozal (9-11, 27 puntos) y las Valencianas de Juncos (6-14, 19 puntos).

La Sección B estará integrada por las Criollas de Caguas (10-10, 31 puntos), las Atenienses de Manatí (7-13, 22 puntos) y las Leonas de Ponce (8-12, 24 puntos).