La Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM), que comenzará el 19 de octubre con seis franquicias, anunció su formato de competencia para la venidera temporada.

Los equipos presentes serán los Cafeteros de Yauco, campeones defensores, junto a los Patriotas de Lares, Plataneros de Corozal, Changos de Naranjito, Gigantes de Adjuntas y Gigantes de Carolina.

Cada sexteto disputará 15 partidos en la fase regular.

El formato establece que los primeros tres equipos de la tabla avanzarán directamente a la postemporada, mientras que las posiciones cuatro y cinco se medirán en una serie corta al mejor de tres para definir el último clasificado a las semifinales.

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El conjunto que finalice en la sexta posición quedará eliminado.

Tanto las semifinales como la serie final se jugarán en formato a un máximo de siete juegos.

De acuerdo a declaraciones escritas de la liga, la LVSM continúa afinando los detalles de cara al inicio del torneo y mantiene su enfoque en presentar una competencia sólida y bien estructurada para la fanaticada del voleibol masculino.