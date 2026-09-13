La Selección Nacional de voleibol masculino sufrió el sábado su segunda derrota en el Campeonato Continental de Norceca al caer ante Canadá en tres parciales celebrado en el Avenir Centre de Moncton.

Los marcadores de la derrota fueron 25-19, 25-17 y 25-17.

El revés dejó a Puerto Rico con marca de 0-2 en el Grupo A, luego de que el conjunto patrio también perdiera ante México el viernes. Canadá, por su parte, mejoró a foja de 2-0.

Los boricuas tendrán el domingo una última oportunidad de conseguir su primera victoria en la fase de grupos cuando enfrente a Curazao, también con marca de 0-2, a la 1:30 p. m.

PUBLICIDAD

Relacionadas Las Ganaderas y Criollas abren con victorias la temporada 2026 del BSNF

Pedro Molina fue el mejor anotador boricua con 10 puntos.

Eric Loeppky lideró a los canadienses con 15 puntos, seguido por Sharone Vernon-Evans con 13 tantos, mientras que Stephen Maar y Jackson Howe aportaron 12 cada uno.

Canadá superó a Puerto Rico 43-28 en ataques, 12-4 en bloqueos y 5-3 en servicios directos.

El torneo repartirá tres boletos al Mundial de 2027 en Polonia. Además, definirá los equipos que avanzarán a la etapa final de la clasificación de Norceca rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.