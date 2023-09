La opuesto Darianna Hollingsworth no podrá hacer el viaje al torneo preolímpico con la Selección Nacional, por lo que el sexteto irá al evento solo con 13 jugadoras, una menos del máximo.

Hollingsworth no está recuperada de la lesión que sufrió este verano con la Selección y le recomendaron dos meses de descanso. También le recomendaron médicamente una cirugía, informó la propia jugadora, expresando un dolor en el alma.

“Estoy bien frustrada y triste, pero con esperanza de que pueda mejorar. Lo más que me apena es estar ausente otra vez de este grupo, no solamente por la magnitud del evento, sino por la unión que tenemos y la amistades que he hecho”, dijo Hollingsworth, mientras tomaba terapias hoy lunes en una práctica de la Selección.

Hollingsworth tiene lastimado el tobillo derecho. Se lastimó tendones y ligamentos en un torneo de la Confederación Norceca hace tres semanas en Canadá.

La lesión no pone en peligro, por ahora, su contrato con el club de Francia que la contrató para la temporada 2023-24, dijo.

“Era una de las cosas que me preocupaba. Pero ellos quieren que haga la rehabilitación con ellos”, dijo.

Hollingsworth iba a ser, en el Preolímpico, la segunda opuesto detrás de la Brittany Abercrombie, quien llegará al preolímpico desde Corea, en donde se prepara para la temporada de clubes. La Selección también tiene la opción de opuesto con la esquina Paola Rojas.

La Selección viaja el miércoles y debuta el sábado en el Preolímpico.

La ausencia de Holligsworth hará que la Selección viaje con solo 13 jugadoras al preolímpico

El dirigente nacional, Fernando Morales, dijo que no han podido encontrar la atacante que ocupe el puesto de Hollingsworth.

“Por ahora nos vamos con 13 jugadoras. Hemos tocado puertas con jugadoras que no han estado disponibles. Si aparece alguna de aquí al miércoles, la agregamos. Pero hasta ahora no”, dijo.

Morales mencionó los nombres de Karina Ocasio y Stephanie Enright entre las que contactaron para ocupar el puesto de Hollingsworth. Morales detalló que ninguna estuvo disponible por lesión o porque están fuera de Puerto Rico en compromisos de voleibol.

La Selección jugará el Preolímpico en el Grupo B junto a Japón, Turquía, Brasil, Argentina, Perú, Bulgaria y Bélgica. Tiene que finalizar entre los primeros dos del grupo para clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024 o, de lo contrario, esperar al segundo paso de clasificación, que es en base a ranking mundial.