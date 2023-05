En época de graduaciones escolares, integrantes de la Selección Nacional Sub 21 de voleibol de Puerto Rico se encuentra en México representando a Puerto Rico.

Y allá, la Selección le celebró simbólicamente la graduación escolar de varias de las integrantes del equipo, que en realidad es de la categoría Sub 19.

La página de Facebook de la Federación Puertorriqueña de Voleibol publicó fotos y video de cinco jugadoras a las que le celebro simbólicamente la graduación de cuarto año.

La Selección Sub19 de Puerto Rico está en México jugando la Copa Sub 21 como preparación para el Campeonato Mundial Sub 19 que se juega este verano. Esta es la Selección que ganó la medalla de bronce de la Copa Panamericana Sub 19 jugada hace dos semanas en Juana Díaz.

La Selección debuta esta noche del miércoles en México ante el combinado anfitrión.

Esta es también la Selección que se quedó varada en Ciudad México esta semana, de paso a Sonora, México, en donde se juega el evento. La erupción del volcán Popocatépetl en México provocó que el tráfico aéreo fuera detenido y que el grupo no pudiera hacer su conexión.