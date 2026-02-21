Las Valencianas de Juncos protagonizaron el viernes una remontada en la jornada de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF), al imponerse en cinco parciales sobre las campeonas defensoras Criollas de Caguas, mientras que las Cangrejeras de Santurce y las Leonas de Ponce resolvieron sus compromisos en sets corridos.

En el Coliseo Rafael G. Amalbert, Juncos se llevó dos de los tres puntos disponibles al vencer 28-26, 16-25, 21-25, 25-15, 16-14 a Caguas. Las Valencianas forzaron el quinto parcial tras dominar con autoridad el cuarto set y luego resistieron la reacción de las Criollas en el desempate.

Con ventaja 9-3 en el decisivo, Juncos vio cómo Caguas igualó a 12 antes de que Haley Bush y Naya Gross definieran el encuentro 16-14. Bush encabezó la ofensiva con 26 puntos, seguida por Allanis Orama con 18, Kelly Sánchez con 16 y Gross con 11. Por Caguas, Jenaisya Moore sumó 26 unidades, Alexandra Sczech 14 y Valeria Flores 11.

Juncos mejoró a 5-9 y 14 puntos, mientras que las Criollas (7-7) añadieron un punto y se mantienen segundas con 23.

En el Coliseo Roberto Clemente, las Cangrejeras extendieron su invicto a 11-0 al superar 25-13, 25-18, 25-13 a las Pinkin de Corozal. Santurce acumula 30 puntos, mientras que Corozal (7-6) permanece tercero con 21.

Por su parte, en el Coliseo Juan Aubín Cruz, las Leonas de Ponce derrotaron 25-23, 25-21, 25-22 a las Atenienses de Manatí. Ponce suma ahora 15 puntos (5-8) en la cuarta posición. Manatí cayó a 4-9 y 14 puntos, empatado con Juncos.

La acción se reanuda el domingo cuando Santurce reciba a Ponce y Corozal visite a Manatí.