Las Criollas de Caguas y las Leonas de Ponce salieron por la puerta ancha el miércoles en la continuación de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF).

En el Coliseo Rafael G. Amalbert, las Criollas superaron en tres sets a las Valencianas de Juncos con marcadores de 25-20, 25-21 y 26-24.

Con el triunfo, las cagüeñas sumaron los tres puntos disponibles para mantenerse en el tope de la tabla de posiciones, ahora con marca de 5-1 y 13 puntos acumulados.

Las Valencianas, por su parte, continúan sin victorias en cinco salidas y tampoco han sumado puntos.

En el primer set, Juncos abrió con ventaja de 4-0 y dominó el tiempo técnico 8-3, pero las Criollas reaccionaron con un avance de 22-12 para llevarse el parcial. El segundo set fue una copia del anterior, y en el tercero Caguas volvió a imponer su ritmo.

Aunque las Valencianas mostraron resistencia y se acercaron 19-20 tras un bloqueo a Diana Reyes, y luego empataron a 21 con un remate por el medio de Naya Gross, Caguas sobrevivió en puntos extras.

Hubo un empate que llegó a 23 cuando las Criollas no pudieron pasar el balón en tres intentos, y en la jugada siguiente Juncos tomó ventaja con un servicio directo de Isabel Quintana.

Sin embargo, un nuevo empate a 24 abrió la puerta para que Genesis Collazo y Stephanie Enright, con ataques consecutivos, sellaran la victoria para Caguas.

Las Criollas tuvieron dos jugadoras en doble dígito: Alexandra Sczech y Stephanie Enright, ambas con 11 puntos.

Por Juncos, Kelly Sánchez aportó 12 unidades y Naya Gross, 11.

Caguas dominó 41-38 en ataques y 78-75 en defensas. Ambos equipos sumaron 11 bloqueos positivos. Las Valencianas fueron superiores en servicios directos (4-2), pases (44-28) y asistencias (18-9). Ambos equipos sumaron 11 bloqueos cada uno.

En el otro partido, las Atenienses de Manatí y las Leonas se fueron al máximo de parciales, con las ponceñas llevándose la victoria por marcadores de 18-25, 25-19, 22-25, 25-13 y 17-15.

Con el triunfo, Ponce suma dos puntos y mejora su marca a 2-3 con 5 puntos acumulados. Manatí, pese a la derrota, añadió un punto y se mantiene en el tercer lugar con récord de 2-3 y 8 puntos.

La ofensiva de las Leonas se repartió entre Jordan Wilson, quien lideró con 20 puntos, seguida por Abby Akey con 14. Gloria Mutiri, Jenselyn Morales y Mildrelis Rodríguez aportaron 11 unidades cada una.

La acción de la LVSF continúa este viernes con las Valencianas visitando a las Pinkin de Corozal en la cancha Carmen Z. Figueroa y las Cangrejeras de Santurce recibiendo a las Atenienses en el Coliseo Roberto Clemente.