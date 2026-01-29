Los Navegantes del Magallanes derrotaron el miércoles 3-1 a los Caribes de Anzoátegui para tomar ventaja de 2-0 en la serie al mejor de siete en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ganaron los dos partidos jugando como visitante en Anzoátegui y ahora jugarán los próximos juegos en su casa a partir del jueves.

Tucupita Marcano conectó un jonrón de tres carreras en la cuarta entrada, suficiente para marcar la diferencia en el encuentro.

Por los Caribes, Antonio Piñero respondió con un sencillo remolcador en el sexto episodio, que representó la única carrera.

Desde la lomita, Ricardo Sánchez trabajó cinco entradas en las que permitió una carrera y cuatro imparables para acreditarse la victoria.

El tercer duelo está previsto para este jueves.