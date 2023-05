Las Pinkin de Corozal dominaron 3-1 el quinto juego de la serie final este jueves ante las Cangrejeras de Santurce y terminaron ganando los últimos cuatro juegos de la serie al neutralizar a sus rivales para llegar a 19 campeonatos nacionales como franquicia.

La fiesta de las Pinkin comenzó luego de finalizar el partido con marcadores de 20-25, 25-14, 25-20, 25-22 en el coliseo Roberto Clemente, que vio sus primeras dos plantas llenas de público mayormente corozaleño.

Fue el segundo campeonato nacional corrido para la franquicia más ganadora del Voleibol Superior Femenino, que tiene marca de 8-1 en esas finales y récord de 24-3 en parciales ganados y perdidos.

Adana Rollins pasa un balón en comunicación con Ivania Ortiz. ( David Villafane/Staff )

Las Pinkin no estuvieron precisas en el primer set, tanto en la recepción, que fue presionada por el servicio de las Cangrejeras, como del toque de su colocadora Tori Dilfer, o del ataque, que erró cinco veces en el parcial.

Santurce, por su parte, se comió la cancha defensivamente y, luego de perder 8-6 el primer tiempo técnico, tuvo ventajas de 12-9, 18-10 y 23-15. Sin embargo, tuvo problemas para meter la pelota y cerrar el set, y contó con el favor de una malla de Corozal para llegar al puntos 25.

El partido se igualó a 1-1 con un mejor set de Corozal, que, sin embargo, no estaba tan fino aún como en los pasados dos juegos. Luego de que Corozal sacó un balón detrás de la mesa de estadísticos que Santurce no supo qué hacer con él, el set fue las Pinkin, que ganaban 8-4, 18-13. Santurce tuvo sus oportunidades y no las aprovechó.

Las Cangrejeras jugaron el partido nuevamente sin sus centrales Neira Ortiz, quien estaba en uniforme, y Dulce María Téllez, quien no estaba presente en la cancha por segundo partido corrido. Yamarilis Calderón jugó de central. No hizo puntos en los primeros dos sets.

El mejor set de Santurce desde el primer partido de la final ocurrió en el tercero. Santurce bloqueó uno contra uno, mantuvo la presión de su servicio y metió la pelota. Tuvo ventaja de 13-7.

Paola Santiago ataca cruzado ante el doble bloqueo de Santurce. ( David Villafane/Staff )

Pero hasta ahí llegó.

Corozal empató 13-13 y llegó al frente 16-15 al segundo tiempo técnico al controlar la ofensiva de Santurce a dos ataques desde que el set estuvo 13-7. Corozal también le aplicó el servicio a Santurce y con dos servicios directos corridos de la especialista en servicio, Alexis González, despegó 18-15.

Santurce luchó para mantener la vida en el cuarto set y llegó al frente 8-7 al primer tiempo técnico y despegó 11-7 al controlar a Abercrombie por la cuatro. Con la ofensiva de Mancuso, Génesis Collazo y Veronica Perry mantuvo ventaja a 19-17.

Pero un side out de Corozal, seguido por un ataque negativo de Perry y un bloqueo a ésta misma le dio ventaja a las Pinkin de 20-19. Otro bloqueo a Perry despegó a Corozal 21-19.