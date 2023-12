San Sebastián. Los 24 veces campeones nacional Changos de Naranjto nunca están fuera de juego, menos ahora que se dirigen al quinto juego de la serie final nivelados con los Caribes de San Sebastián.

Naranjto recibe el quinto juego en Guaynabo este miércoles luego de evitar caer atrás 3-1 en la serie con una victoria en cinco sets el lunes en San Sebastián.

Y entran a Guaynabo como dice su coro: ‘los Changos tienen un espíritu %$%%... por eso somos un equipo campeón”.

“La victoria (del lunes) nos devuelve nuestro espíritu nuevamente, nuestro swagger. Nos da seguridad”, dijo el dirigente de los Changos, el naranjiteño Jamille Torres.

“Pero creo que la serie va a seguir siendo dura”, alertó a su grupo.

Torres dijo que preparará a su equipo para el quinto partido con una práctica liviana porque el camino de su equipo en la final ha sido atropellado. Cree que San Sebastián también las ha tenido igual.

Técnicamente, Torres dijo que en el quinto juego será clave la recepción para que el acomodador Juanmi Ruiz pueda mover el balón.

“Si logramos mantener el recibo, no vamos a tener problemas. Ellos (San Sebastián) nos ponen mucha presión con el servicio”, dijo Torres.

San Sebastián le hizo nueve aces a los Changos el lunes. Esa cifra no considera las veces en que la recepción dejó a Ruiz con una o dos opciones ofensivas solamente.

Pelegrín Vargas y de los Caribes de San Sebastián tratar de atacar nuevamente a los Changos con su servicio. ( Suministrada LVSM )

Mientras, San Sebastián tiene sus ajustes que hacer, tanto tácticos como emocionales.

El dirigente Javier Gaspar dijo que tiene que estudiar los videos para hacer ajustes con el novato esquina Johansen Negrón y con los centrales Jonathan Rodríguez y Ángel ‘Chomo’ Rivera, quienes se combinaron el lunes para 32 ataques positivos. Negrón hizo 15 viniendo del banco.

En cuanto a Negrón, Gaspar dijo que el esquina les ha hecho daño cada vez que lo enfrentan.

Y en cuanto a Rodríguez y Rivera, Gaspar dijo que no es detener a estos dos jugadores sino a minimizarlos en la manera en que el acomodador Ruiz los utiliza.

“Estamos viendo video y haciendo el análisis de los datos para hacer los ajustes correspondientes con los cambios que hicieron los Changos anoche, cuando invirtieron sus esquinas. Johansen Negrón hizo un trabajado excelente. Se nos ha hecho bien difícil pararlo; es uno de los ajustes planteados si empieza en el cuadro o sale del banco, y los otros ajustes, lo que vamos a plantear, es contra los medios de ellos”, dijo Gaspar.

Los Caribes tuvieron la oportunidad de colocar la serie 3-1 a su favor. El lunes estuvo al frente 2-1 en el partido y ganaba 5-2 el cuarto parcial. Pero no sostuvo ventaja y tuvo que venir de abajo ante un Naranjito que cambió bien el balón con sus centrales y el esquina y refuerzo Félix Chapman.

De hecho, San Sebastián ha estado al frente 2-1 en las seis veces que se ha ido a cinco sets ante los Changos este año, incluida la temporada regular. Naranjito ha ganado cuatro de esos seis juegos, incluido el del lunes.

San Sebastián tiene que hacer ese ajuste mental para ser capaz de cerrar los partidos ante los 24 veces campeones que se caracterizan por sacar partidos cuando parecen estar acabados.

“El cuarto set lo estábamos ganando y no teníamos sentido de urgencia. Tenemos que aprender que, si tenemos una ventaja, tenemos que defenderla y, si estamos en desventaja, que no sea de más de dos puntos para cerrar los sets. Lo hemos hablado en particular en la serie final”, dijo Gaspar.