La serie final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) continúa este lunes en el Coliseo Luis Aymat Cardona, un escenario que ha sido fortín para los Caribes de San Sebastián, invictos allí desde el 11 de agosto de 2024.

Sin embargo, el panorama es retante debido a que los Cafeteros de Yauco dominan el baile de coronación 2-0, en una serie pactada al mejor de cuatro juegos.

Yauco impuso su temple en dos maratónicos encuentros.

El sábado defendió su cancha con una victoria en cinco parciales (25-19, 20-25, 25-18, 20-25 y 15-13). Mientras, e el jueves se llevó el primer choque de la final en otro cerrado duelo que se extendió al máximo (20-25, 25-18, 25-18, 25-27 y 24-26) en el Coliseo Félix “Amiguito” Méndez Acevedo, de Lares.

A pesar de la ventaja, el Novato del Año, Axel Meléndez, dejó claro que nada está escrito. Yauco está en su primera final en 29 años. Su quinto y último cetro fue para la temporada 1971-72.

“Hay que seguir preparándose. Los Caribes tienen un muy buen equipo. Aunque estemos arriba 2-0, tenemos que seguir practicando nuestras deficiencias y prepararnos”, expresó el joven en declaraciones de la LVSM luego del segundo choque.

Del otro lado, el líbero del “Pepino”, Engel Mieses reconoció que, aunque los juegos han sido competitivos, el equipo no ha logrado engranar completamente.

“Han sido buenos juegos, pero hay una parte compleja que no nos deja terminar de engranar como equipo. Pienso que hay un tema emocional”, comentó Mieses.

“La sobrecarga después de los días de descanso ha sido fuerte. En mi caso, he estado jugando con una lesión de tobillo y sé que no he estado al cien. Me duele porque sé que puedo dar más”, agregó.

Antes de lanzarse a la cancha, los bicampeones de San Sebastián tuvieron que manejar 12 días sin acción competitiva, luego de barrer su semifinal ante los Patriotas de Lares y esperar a la conclusión de la serie entre Yauco y los eliminados Plataneros de Corozal.

“Tenemos que jugar con sentido de entrega, conectar con la pasión que nos caracteriza. Dejar a un lado lo individual. A veces nos hemos mostrado desesperados. La concentración en este escenario ha marcado la diferencia”, concluyó Mieses.