El dirigente David Alemán confía que el frenesí que despertaron las Pinkin en Corozal se replique con el regreso de los Plataneros a la Liga de Voleibol Superior Masculino luego de una pausa de varios años.

La franquicia no participaba en el torneo desde el 2017 cuando el torneo de ese año quedó suspendido debido a los pasos de los huracanes Irma y María por Puerto Rico. Los Plataneros resurgen vía el traslado a Corozal de los Capitanes de Arecibo.

“Muy entusiasmado por el regreso a Corozal. Obviamente es un pueblo que le dicen la ‘Cuna del Voleibol’, e irnos de Arecibo, al principio, nos costó un poco porque la administración fue excelente con nosotros, pero en Corozal será igual o mejor”, sostuvo Alemán.

“Nos han recibido bien y los muchachos están entusiasmados”.

El pasado agosto, las Pinkin barrieron a los Criollas de Caguas en cuatro partidos para conquistar el primer campeonato de la liga femenina desde el 2010. Ahora le corresponderá a los Plataneros mantener el fervor que arropó a Corozal.

“Este es el momento preciso para mantener viva esa chispa que inició el femenino y ahora con el masculino. Estoy contento con la plantilla que tenemos. Es una combinación de veteranos con talento joven y creo que será un equipo muy competitivo. Me siento mejor que el año pasado”, explicó Alemán.

Corozal es el segundo equipo más ganador en el Voleibol Superior Masculino con nueve títulos, detrás de los 24 que suman los Changos de Naranjito. El último campeonato de los Plataneros ocurrió en la temporada 2009-2010 con Alemán al mando.

“Nuestra expectativa es ganar. No hay otra, si no, no estaríamos aquí. He visto que algunos equipos han mejorado mientras que otros han salido de sus plantillas fuertes, así que veremos. En esta liga no hay enemigo pequeño, todas las noches hay que salir a jugar duro. Será muy competitivo”, concluyó Alemán.

El primer compromiso de los Plataneros será el 17 de septiembre en una visita a los Caribes de San Sebastián a las 8:00 p.m.