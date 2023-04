Las Cangrejeras de Santurce, que anteriormente jugaban como las Sanjuaneras de la Capital, están de regreso en la final del Voleibol Superior, ésta vez con la intención de completar lo inconcluso.

Finalistas en el 2021, las Sanjuaneras no llegaron a jugar esa etapa y fueron descalificadas.

Esta vez, con el nombre de Cangrejeras, el equipo está en la final para jugar y ganar.

“Definitivamente queremos hacer lo incumplido, queremos lograrlo porque es algo por lo que luchamos, no solamente este año, sino en el pasado. Esperamos en que se nos dé”, dijo la veterana acomodadora de las Cangrejeras, Natalia Valentín.

Valentín, quien también es la acomodadora nacional, nunca ha ganado en el Voleibol Superior. Fue una final clásica con las Leonas de Ponce ante las Criollas de Caguas en la pasada década.

Finalistas las @cangrejeraslvsf . Vencen 3-0 a as Atenienses en el quinto partido semifinal y ganan 4-1 la etapa. Esperan por las Pinkin o las Changas en la final. pic.twitter.com/EWYfvZuFKE — Fernando Ribas (@deportespr) April 28, 2023

Santurce está de regreso en la final luego de vencer el jueves en cinco partidos a las Atenienses de Manatí en la semifinal A. Cerraron a serie el jueves con una victoria 3-0 y tres jugadoras en doble dígitos de puntos lideradas por Madi Kubik con 14 tantos.

En el 2021, el equipo no compareció en la final por decisión de su apoderado Marcos Martínez, quien es el apoderado actual. Entonces, la no comparecencia se debió al desacuerdo de Martínez con la decisión liguera de desautorizarle en la etapa final la sustitución de la jugadora Destinee Hooker, quien no podía jugar por embarazo.

Valentín estaba en aquel equipo descalificado y suspendido por la temporada del 2022. También estaba en ese equipo la líbero Deborah Seilhamer, quien está con las Cangrejeras de regreso en la final.

Otra jugadora de las Cangrejeras que estuvo con las afectadas Sanjuaneras es la central Dulce María Téllez. La veterana cubana naturalizada espera, como Valentín, aprovechar la oportunidad.

“Tenemos que entender que hay oportunidades que no se repiten. Si Dios no ha permitido estar otra vez en la final, es nuestro momento para aprovecharlo y demostrar hasta dónde podemos llegar como un todo”, dijo.

Santurce espera por las otras finalistas entre las Changas de Naranjito y las campeonas defensoras Pinkin de Corozal, que ganan 3-1 la Semifinal B. Esa serie regresa a la cancha este viernes en Corozal.