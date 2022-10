La central nacional Neira Ortiz se dirige a jugar en Polonia luego de haber tenido un destacado Campeonato Mundial Holanda-Polonia 2022.

La firma en Polonia no tiene relación con el Mundial porque la jugadora había fichado antes del evento. Pero sí lleva a la jugadora en un buen momento para competir en la liga más respetada en la que ha jugado hasta el momento.

“Me siento que es la oportunidad que hace tiempo estaba buscando”, dijo la atleta de 29 años y quien ha jugado antes en Alemania, Hungría, Rumania, además del Voleibol Superior.

“Fue bueno ir antes a ligas como las de Hungría y Rumania, en las que no tenía presión y me pude desarrollar en áreas. Ya tengo 29 años y es el momento perfecto. Es tiempo de probar mi nivel en un nivel alto como el de Polonia”, explicó.

Ortiz jugará para el equipo de Legionowo. Comienza la temporada el 27 de octubre.

La central de 6′5 de estatura llegará a Leginowo luego de jugar con Puerto Rico en el Campeonato Mundial Holanda-Polonia 2022. Puerto Rico jugó sus dos etapas en sedes de Holanda y finalizó en el decimoquinto puesto. Jugó para marca de 3-6, incluyendo una victoria en la segunda ronda.

Neira Ortiz (12) finalizó el Mundial con 39 bloqueos en nueve partidos, incluyendo ocho ante Holanda y 11 frente a Argentina. ( Suministrada / FIVB )

Individualmente, Ortiz cerró el Campeonato en el segundo lugar entre las bloqueadoras. Esa posición debe de cambiar porque Ortiz ya no está activa en el evento y porque sí están jugando en cuartos de final jugadoras candidatas a rebasar a la boricua.

Pero sus 39 bloqueos la colocaron segunda en el Mundial luego de dos rondas y le abrieron los ojos a la jugadora boricua a que puede seguir ascendiendo.

“Honestamente me abrió los ojos a lo cerca que estoy de centrales de equipos que son top del mundo”, dijo la hija de José ‘Piculín’ Ortiz. “No estoy tan lejos y me queda mucho por mejorar. Puedo apretar un poco más y la historia va a ser mejor”.

La central demostró en el Mundial lo que venían haciendo con la Selección en el verano, en el que fue la Mejor Bloqueadora del Final Six de la Confederación Norceca.

Ortiz le dio el crédito a su experiencia en Rumania con el veterano coach italiano Giovani Caprara.

“Creo que en Rumania aprendí muchísimo con Giovani Caprara. Me enseñó muchas cosas, más paciencia en el bloqueo. Aprendí técnica, el movimiento adecuado para cada situación. No atacaba mucho y me dio la oportunidad de enfocarme en el bloqueo, quizás a tener una mejor lectura”, dijo.

Una de las áreas de más crecimiento para Ortiz es en la ofensiva. El dirigente nacional Fernando Morales, dijo que hubiese involucrado más a Ortiz en la ofensiva si hubiesen tenido más tiempo de preparación. La jugadora no atacó más de ocho balones por juego en Holanda-Polonia 2022.

Ella entiende que debe mejorar físicamente para tener el brazo más rápido y movible.

“Definitivamente. Creo que siento que tengo que ponerme más física para coger más fuerza y brincar más alto, darle movimiento al hombro para que esté más rápido y con más dirección”, reconoció.