El esquina sanjuanero Pelegrín Vargas, hijo, fue escogido Jugador Más Valioso de la tercera semana de la liga A1 de Grecia, mientras que Gabriel García aportó el miércoles a la primera victoria local de su equipo en la Superliga de Italia.

Vargas fue reconocido por su labor efectiva en varios fundamentos del juego durante la victoria 3-2 de su equipo OFI en la isla e Creta ante el club AOP de Kiffissias.

El esquina de la Selección Nacional aportó 26 puntos, productos de 21 ataques, cuatro servicios directos y un bloqueo. Pasó efectivo en 57 por ciento de sus 37 recepciones.

“Estoy muy contento por el desempeño, pero más por la victoria de nuestro equipo en Kiffissias. Realmente queríamos esta victoria. Estábamos muy contentos y nosotros y las personas que vinieron y nos ayudaron y fue muy importante para nosotros, queremos mejorar de un juego a otro y lograr otras victorias. Tenemos un muy buen equipo y creo que podemos hacer una muy buena temporada “, dijo Vargas en un comunicado de la liga de Grecia.

Fue la primera victoria del equipo en la temporada. Suma dos puntos para el antepenúltimo lugar y marca de 1-2 en el standing de ocho equipos.

Vargas está en su primera experiencia en el voleibol europeo.

Por otro lado, en Italia, García aportó 12 puntos a la primera victoria local de la temporada el club campeón defensor de la Superliga, Lube Civitanova.

El club está empate en quinto lugar con siete puntos y marca de 2-2.

El opuesto carolinense atacó de 23-9. Agregó dos bloqueos y un servicio directo.

“Todos hicimos un buen trabajo en equipo esta noche. Estamos en el inicio de la temporada; no hay que desanimarse. Trabajamos mucho en los entrenamientos y jugamos como si no hubiéramos perdido ningún partido. Todo se trata de mantener la calma: soy un atleta nuevo y reemplazo a Zaytsev. Es una gran responsabilidad, pero estoy orgulloso de ello y estoy trabajando como si estuviera jugando por la posición titular a diario. La SuperLega tiene un nivel muy alto y es realmente un campeonato muy difícil. Paso a paso me voy acostumbrando y me estoy divirtiendo poniendo los balones en el suelo “.