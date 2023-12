Arecibo. Puede que en el futuro Pelegrín Vargas, hijo, viva un año tan exitoso como el que ha vivido deportivamente en el 2023. Eso sí, no habrá uno mejor y mas satisfactorio.

Vargas se proclamó campeón con los Caribes de San Sebastián del Voleibol Superior el domingo en una temporada 2023 en la que cargó también con los premios de Jugador Más Valioso de la serie final, así como Novato del Año y Jugador Más Valioso del torneo regular.

Y como si eso fuera poco, a esos logros locales hay que sumarle sus conquistas internacionales porque fue, en el primer tercio del año en España, campeón de la Copa del Rey de ese país y subcampeón de la Superliga, ambos con el equipo de Soria, además de medallista de bronce con Puerto Rico en el verano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

PUBLICIDAD

9 Fotos Los Caribes de San Sebastián vencieron 3-1 a los Changos de Naranjito en el juego decisivo de la serie final de la Liga de Voleibol Superior Masculino.

¿Algo más? Sí. Puso en alto el reconocido apellido Vargas de San Sebastián, que es el pueblo de su padre, el legendario exvoleibolista nacional y símbolo de Las Vegas del Pepino, Pelegrín Vargas, padre.

“Ha sido un año de ensueño”, dijo Vargas, hijo, con emoción. “¡Ahora un campeonato para cerrar el año! Nunca me voy a olvidar de esto. Lo sufrí con mi papá desde pequeño, porque era fanático, y ahora ganar con él, con miles de personas que vinieron hasta aquí, para mí es un sueño completo”.

Pelerín Vargas, hijo es levantado sobre hombros como campeón y MVP de la serie final. ( Suministrada/Ángel Cruz )

Vargas, hijo, tuvo su primera temporada en Puerto Rico este año, luego de experiencias en las ligas de Grecia y España. Jugó para el equipo del pueblo de su padre, quien nunca pudo ganar un campeonato para San Sebastián, aunque sí fue campeón con el vecino Lares y sus Patriotas. Vargas, padre, jugó para los Caribes luego de un aparatoso accidente de auto en la década del 80 que requirió una operación para reconstruirle la columna vertebral. Julio ‘Buyín’ Camacho apodó a Vargas, padre, ‘El Hombre Biónico’ al éste regresar a las canchas.

VSM: el legendario Pelegrín Vargas padre habla sobre su orgullo de padre y pepiniano por el campeonato de los Caribes de San Sebastián en el Voleibol Superior el domingo en Arecibo. pic.twitter.com/oWquhNDQFJ — Fernando Ribas (@deportespr) December 18, 2023

El domingo en Arecibo, en el Coliseo Manuel ‘Petaca’ Iguina, sede neutral para el decisivo partido de la final entre los Caribes y los Changos de Naranjito, Vargas, hijo culminó el año abrazado con su padre y de cientos de Pepinianos que lo felicitaron y le daban las gracias por haber ayudado al pueblo a ganar su primer campeonato del Voleibol Superior desde el 1999, cuando un hijo adoptivo de San Sebastián, el arroyano e internacional Héctor ‘Picky’ Soto, ayudó a los Caribes a vencer ese año precisamente a los Changos.

PUBLICIDAD

Vargas, hijo le tira a este balón durante el juego decisivo y de campeonato en el coliseo Manuel 'Petaca' Iguina de Arecibo ante los Changos de Naranjito. ( Suministrada )

Por su parte, Vargas padre celebró el domingo como padre. Su “vástago” lo hizo orgulloso y realizado.

“Son sentimientos encontrados, de pensar qué pudo haber pasado sido hace 25-30 años atrás”, dijo Vargas recodando a cuando jugó con los Caribes. “Y ver a mi vástago logrando uno de mis sueños, que no se lo pude dar a San Sebastián como jugador. Pero él me dijo a mí: ‘Papá, yo sí te lo voy a dar’. Por eso corrió a donde mí, porque vino a entregarme el compromiso que tenía conmigo. Lo que le da propósito a las parejas es que los hijos se realicen, lo que le da propósito a uno son los hijos. El hecho de que los hijos logren cosas importantes eso me hace realizado como persona”.

También celebró como pepiniano y sus compueblanos lo abrazaron también y le mostraron el orgullo que sienten por la familia, aunque ya no viva a las Vegas del Pepino. Tanto felicitaron a Vargas, padre que lucía como si fuera jugador de los Caribes.

“Hace 30 años que me fui a la Zona Metropolitana, pero sigo siendo el mismo jibarito de siempre de San Sebastián, Puerto Rico. El pueblo sabe que voy y vengo, pero yo, siempre, siempre pensando en el Río Culebrina, en la Cuesta de la Luna, en la gente mía, de mi pueblo”, agregó Vargas, padre.