La Selección Nacional de Puerto Rico cayó por primera vez en el torneo ante el equipo anfitrión, México, pero logró asegurar su pase directo a las semifinales como líder del Grupo A en la XXII Copa Panamericana de Voleibol Femenino.

El encuentro, disputado el jueves en el quinto día de competencias, comenzó con dominio mexicano, llevándose los dos primeros parciales (25-22, 25-20).

En el tercer set, México parecía encaminado a cerrar el partido con una ventaja de 20-16, pero Puerto Rico reaccionó con un avance de 4-0 que igualó el marcador.

Con el set empatado a 21, Valeria Vázquez Gómez atacó dos veces seguidas por la zona cuatro para poner a Puerto Rico al frente 23-21. Diana Reyes sumó desde el centro para el punto de set (24-22), y un servicio directo selló el parcial a favor de las boricuas.

Aunque México logró imponerse en el cuarto set (30-28) y cerrar el partido con victoria 3-1, Puerto Rico aseguró el primer lugar del Grupo A gracias a su récord acumulado de puntos.

Al finalizar el round robin, Puerto Rico, México y Perú terminaron con marca idéntica de 3-1, pero fue el equipo boricua quien se clasificó directamente a la Semifinal por superioridad en puntos. México quedó en la segunda posición, mientras que Perú ocupó el tercer lugar del grupo.

“No es sorpresa todos estos juegos que nosotros tenemos con México, siempre son de mucha intensidad y me gustó mi grupo, cómo pudo venir de atrás y pelear el partido, estuvimos a un punto de ir a un quinto parcial, ahora nos toca prepararnos para lo que venga”, expresó Juan Carlos Núñez, entrenador del equipo de Puerto Rico.

Mientras, Nicola Negro, entrenador del sexteto mexicano resaltó que para ellos era bien importante ganar ese juego, entres sets para pasar directamente a la semifinal, pero aunque no se logró, destacó la labor de las mexicanas.

“Me gustó mucho como las muchachas jugaron en el cuarto set, no olvidándose nunca que del otro lado de la cancha enfrentaban al equipo número catorce del mundo, así que para nosotros tiene que ser una satisfacción muy grande esa victoria”, dijo Negro.