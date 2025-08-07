La Selección Nacional de Voleibol Femenino de Puerto Rico continúa su paso firme en la XXII Copa Panamericana de Voleibol, que se celebra en la ciudad de Colima, México.

La noche del miércoles, las boricuas sumaron su tercer triunfo consecutivo al vencer a Perú en sets corridos con marcadores de 25-14, 25-23 y 25-14, consolidando su dominio en la fase de grupos.

Desde el primer silbato, Puerto Rico impuso su ritmo con una ventaja temprana de 13-3, destacando un potente ataque desde la zona zaguera de Karla Santos que obligó al equipo peruano a pedir tiempo técnico.

La presión boricua desde el servicio fue clave, desestabilizando la recepción rival y generando oportunidades ofensivas. La mayor diferencia del parcial llegó con el 20-8, tras un servicio directo de Wilmarie Riera y una jugada efectiva de Neira Ortiz. El set se cerró 25-14 con un remate por zona cuatro de Santos.

La Selección Nacional boricua escucha el himno nacional previo a su juego ante Perú en la fase de grupos de la Copa Panamericana femenina. ( Suministrada )

El segundo parcial fue más parejo, con ambos sextetos intercambiando puntos hasta el empate en 17. Puerto Rico logró despegarse 21-17 gracias a un ataque desviado de Perú, otro servicio directo de Riera, un bloqueo de Ortiz sobre Sandra Ostos y un error en el acomodo peruano.

Aunque Perú se acercó peligrosamente 22-23, las boricuas respondieron con un bloqueo de Ortiz para el punto de set y un error en ataque de Perú que selló el 25-23.

La tercera manga fue un reflejo del primer set: Puerto Rico mantuvo el control absoluto desde el inicio, repitiendo la fórmula de presión desde el servicio, solidez en el bloqueo y distribución ofensiva efectiva. El equipo cerró el partido con otro 25-14, reafirmando su superioridad colectiva.

Diana Reyes en un ataque. ( Suministrada )

Puerto Rico dominó a Perú en ataques 42-27, en bloqueos 11-2 y en servicios directos 4-0.

Karla Santos fue la bujía ofensiva de las boricuas con 14 puntos (10 ataques, 2 bloqueos, 2 servicios directos). Decelise Champion aportó 13 unidades, todas en ataques y Neira Ortiz sumó 9 puntos (4 bloqueos, 4 ataques, 1 servicio directo).

Por Perú, Aixa Vigil fue la mejor anotadora con 9 puntos, todos en ataques.

Puerto Rico ahora enfrentará al equipo anfitrión, México, este jueves 7 de agosto a las 10:00 p.m. (hora de Puerto Rico). El partido será transmitido en vivo por el Canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol.

La Selección Nacional Sub-21 boricua escucha el himno nacional previo a su juego ante Canadá. ( Suministrada )

Cae la Selección Sub-21 de Voleibol masculino ante Canadá en la Copa Panamericana

En una jornada intensa de la Copa Panamericana Masculina U21 de Norceca, celebrada en el 7 Chiefs Sportsplex & Chief Jim Starlight Centre, Canadá logró imponerse ante Puerto Rico con marcador de 3-1.

Los parciales del partido fueron 25-16, 25-21, 23-25, 25-23.

Aunque el conjunto boricua cedió los dos primeros parciales, mostró gran determinación en los siguientes sets, presionando con fuerza y llevándose el tercero con autoridad. En el cuarto parcial, Puerto Rico llegó a estar arriba 22-19, pero Canadá reaccionó con un avance de 6-1, cerrando el partido con un servicio directo.

El central Eliel David Salva brilló con 15 puntos por Puerto Rico.

El opuesto canadiense Luke Lodewyks fue el máximo anotador del encuentro con 21 puntos (17 ataques, 1 bloqueo y 3 aces), seguido por su compañero Daniil Hershtynovich con 20 (15 ataques, 1 bloqueo y 4 aces).

El seleccionado boricua celebra un punto. ( Suministrada )

“Puerto Rico tiene un equipo muy fuerte”, reconoció el entrenador canadiense Chris Voth, destacando el nivel del rival y la intensidad del encuentro.

Con la mirada puesta en su próximo compromiso, Puerto Rico se enfrentará a Chile este jueves, en lo que promete ser otro emocionante capítulo de esta competencia continental.

Puerto Rico tiene marca de 1-1. El partido contra Chile es a las 6:30 pm hora de Puerto Rico.