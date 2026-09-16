La Selección Nacional de voleibol masculino venció el martes en tres parciales Guatemala en el Campeonato Continental de Norceca y mantuvo viva su oportunidad de acercarse al Preolímpico al avanzar al partido por el quinto lugar del torneo.

El equipo patrio dominó a Guatemala con parciales de 25-14, 25-21 y 25-15 en el Avenir Centre, de Moncton, Canadá.

“Nuestro objetivo es llegar al próximo torneo y tener la oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos, y estamos en posición de hacerlo”, expresó el dirigente puertorriqueño Jamille Torres tras el triunfo.

Puerto Rico necesita derrotar a México este miércoles en un duelo pautado para las 12:30 p.m. (hora de la isla) para terminar en el quinto lugar del Campeonato Continental y obtener un espacio en el Preolímpico, que comenzará el viernes con las semifinales y otorgará un solo boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Estados Unidos es el único sexteto participante que ya tiene asegurada su clasificación olímpica, por su condición de país anfitrión.

El Preolímpico representa para Puerto Rico la primera de tres vías hacia la cita olímpica. La segunda será el Campeonato Mundial de 2027, para el cual el sexteto patrio todavía no tiene asegurada su participación y cuya clasificación está sujeto a su posición en el ranking mundial. El certamen mundialista concederá tres boletos olímpicos adicionales.

El tercer y último camino será precisamente el escalafón global, que otorgará otros tres pases a Los Ángeles 2028.

Contra los Guatemala, Puerto Rico dominó 43-21 en ataques, 9-2 en bloqueos y 10-2 en servicios directos.

Pelegrín Vargas encabezó la ofensiva puertorriqueña con 17 puntos, incluidos tres servicios directos. Jair Santiago agregó 12 tantos, mientras que Klistan Lawrence aportó 11.

“Era importante para nosotros porque todavía tenemos la oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos. Nos da un pequeño impulso anímico para seguir luchando por un lugar. Creo que todos estuvimos muy concentrados. Ya teníamos nuestro plan de juego establecido, así que simplemente lo seguimos”, sostuvo Santiago.